Заміновані території Сходу: НАТО допомагає Україні знешкоджувати небезпечні знахідки
Джерело:"Фактор безпеки" на 24 каналі
Від початку 2021 року українські піротехніки вилучили понад 30 тисяч вибухонебезпечних предметів. Вони щодня обстежують кілометри території, виявляють та знешкоджують заряди, що можуть здетонувати за будь-якої ситуації.
Відповідні знахідки несуть небезпеку для військових та мирного населення. Знешкоджувати їх Україні допомагають країни НАТО – надають необхідне обладнання, а фахівці Альянсу діляться з українськими колегами своїм досвідом.
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Озброївшись детекторами, міношукачами й гачками вони ретельно обшукують територію, перевіряють ґрунт. Завдання бійців Нацгвардії – виявити вибухонебезпечні предмети. Кожен такий заряд приховує у собі пастку. Подекуди вибухівка замаскована, будь-яка порожня пляшка, шматок фольги, або нібито ненароком забута риболовна волосінь можуть в будь-який момент здетонувати.
"Тренінг під керівництвом НАТО, інструкторів з Великої Британії, дає нам можливість упорядкувати свої дії на небезпечних територіях, на яких застосовуються саморобні вибухові пристрої", – сказав інструктор Навчального центру Національної гвардії України Володимир Сорокін.
Як виявляють вибухонебезпечні предмети
Процес – майже ювелірний, нацгвардійці детектором досліджують ґрунт на висоті кількох сантиметрів від землі, щоб не зачепити вибухівку. За кожним підозрілим сигналом може бути прихована як іржава консервна банка, так і вибухове начиння.
Гвардійці тренуються розрізняти мінні пастки, протидіяти саморобним вибуховим пристроям, знешкоджувати вибухівку. Засвоюють прийоми як максимально безпечно дослідити потенційно заміновану територію та зафіксувати:
- присутність боєприпасів;
- бойових елементів;
- вибухових речовин.
"Повторюємо моделі, які можуть використовуватися із саморобним вибуховим пристроєм, правильний підхід до них. Основну увагу особливо приділяють безпеці", – розповів інструктор Навчального центру Національної гвардії України Володимир Сорокін.
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Нацгвардійці тренуються знешкоджувати різні вибухові пристрої: фугаси, розтяжки, які залучають натягнутим дротом та саморобні вибухові пристрої, приховані, наприклад, у пластикових пляшках.
Процес тренування розробили за стандартами НАТО
За діями українських військових пильно спостерігають британські інструктори. Діляться усіма тонкощами протидії вибухонебезпечним пристроям, перевіреними на власному досвіді в Іраку, Афганістані та Північній Ірландії.
Процес тренування розроблений за стандартами та практиками країн Північноатлантичного альянсу. Курс із гуманітарного розмінування організували за сприяння Агенції НАТО з підтримки та постачання.
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Від 2006 року Агенція координує один з Трастових фондів Альянсу на підтримку України. Найперший такий пакет допомоги НАТО був спрямований розв'язати проблему знищення застарілих, непридатних для використання боєприпасів, ще радянського виробництва. Альянс допомагав Україні з утилізацією непридатної стрілецької зброї, а також протипіхотних мін.
У 2014 році на Саміті НАТО у Вельсі союзники схвалили додаткову підтримку Києву. Створили 5 Трастових фондів, 2 з них доручили Агенції з підтримки та постачання, саме щодо логістики і стандартизації та з медичної реабілітації.
Ключові теми програми підготовки
Шукати й знешкоджувати вибухові пристрої бійці Нацгвардії тренуються на базі Міжрегіонального центру гуманітарного розмінування та швидкого реагування, що на Харківщині. Нацгвардійців навчали, як протидіяти міно-вибуховим загрозам, максимально убезпечивши особовий склад.
Ми навчаємо максимально безпечно обстежувати складні ділянки місцевості, будівлі, а також як виявляти вибухонебезпечні предмети часів Другої світової війни,
– сказав старший інструктор групи Шон Пауелл.
У програмі підготовки – 10 ключових тем: щодо пошуку вибухівки в будівлях, на відкритій місцевості або за умов обмеженого пересування. Інструктор з протидії саморобним вибуховим пристроям Джоел Снарр зазначив, що курс призначений для підготовки інструкторів, які пізніше проходитимуть викладацьку практику, а згодом – заняття у своїх підрозділах.
Відповідні навчання мають неабияку практичну цінність не лише для гвардійців. Британські інструктори з цікавістю переймали досвід українців.
Схід України – один із найбільш замінованих регіонів світу
Фахівці застерегли: нині Схід України – це один із найбільш замінованих регіонів світу. Забруднені приблизно 7 тисяч квадратних кілометрів Донеччини та Луганщини. Майже 2 мільйони людей – а це населення Словенії – у небезпеці через вибухові залишки бойових дій.
На Сході забруднені приблизно 7 тисяч квадратних кілометрів / Скриншот з програми "Фактор безпеки"
Україна – серед країн із високою смертністю внаслідок вибухів. У цьому переліку також Афганістан, Сирія, Малі та М'янма. У 2020 році на небезпечних пристроях підірвалися майже 70 цивільних, серед них – діти. Щоб розмінувати регіон потрібні десятиліття.
Зробити українські землі знову безпечними допомагають країни НАТО. У межах програми Альянсу "Наука заради миру та безпеки" 2015 року започаткували проєкт "Підтримка гуманітарного розмінування в Україні". В його межах українські піротехніки отримали новітнє обладнання. Зокрема, міношукачі та металодетектори. Також Альянс передав кількадесят комплектів індивідуального захисту: бронежилети 4 класу та вибухозахисні костюми.
Міжнародні організації долучилися до розмінування Сходу
Окрім українських фахівців до розмінування земель на Сході долучилися й міжнародні організації. Опікуються саме гуманітарними розмінуваннями. Тобто повертають землям, забрудненим вибухівкою, їхню основну функцію: сільськогосподарську чи промислову. Допомагає українським саперам розчищати заміновану територію міжнародна організація HALO Trust.
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Спільна американсько-британська місія з'явилася в Україні в 2015 році й досі працює на забруднених вибухівкою територіях Донеччини та Луганщини. Її фахівці розміновують будь-які небезпечні ділянки, але лише для цивільних. Піротехніки прочісують небезпечні території, очищують їх, навчають місцевих мешканців безпечній поведінці поблизу замінованих територій.
Міжнародні фахівці з Данської групи з розмінування розпочали свою діяльність на сході України у 2014 році. З 2015 року на Донбасі працюють і фахівці Швейцарського фонду з протимінної діяльності. Чималу матеріально-технічну допомогу надають і окремі країни НАТО. Від Сполучених Штатів та Канади Україна отримала:
- новітні засоби захисту саперів;
- телескопічні маніпулятори;
- роботи та комплекти для пошуку і знешкодження вибухівки.
Про розв'язання проблеми гуманітарного розмінування у світі – дивіться у програмі.