Щоб знизити напруженість: ЗМІ розповіли, що НАТО готує пропозицію Трампу щодо Гренландії

У НАТО планують запропонувати президенту США Дональду Трампу значне розширення військової присутності союзників в Арктиці. В Альянсі сподіваються, що це розрядить дискусію про приналежність Гренландії до Данії.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Handelsblatt. Передісторія пропозиції полягає в тому, що Трамп базує свій інтерес до найбільшого острова в світі насамперед на американських інтересах безпеки.

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Що НАТО хоче запропонувати Дональду Трампу

На думку військового альянсу, інтересам безпеки США могла б відповідати значно сильніша присутність НАТО в регіоні. До того ж американці також могли брати участь у збільшенні присутності.

Зазначається, що Гренландія є стратегічно цікавою через багатство сировинних ресурсів та як база для військового контролю над Арктикою. Крім того, через посилення кліматичних змін судноплавні маршрути стають доступнішими, зокрема влітку.

За даними джерел в альянсі, ця ініціатива наразі є предметом неформальних переговорів. Основою для збільшення присутності можуть стати нові оборонні плани, ухвалені ще в 2023 році. Ці засекречені документи передбачають підвищення можливостей стримування та оборони на крайній півночі.

Варто зазначити, що США вже експлуатують космічну базу Пітуффік у Гренландії на основі угод з Данією. Ця база підтримує, серед іншого, системи попередження про ракетну атаку, а також місії протиракетної оборони та космічного спостереження. Крім того, також присутні данські збройні сили – здебільшого через Арктичне командування в Нууку.

За словами дипломатів, чи вдасться реалізувати плани щодо пропозиції Трампу, залежатиме, серед іншого, від того, чи справді республіканець в першу чергу стурбований інтересами безпеки Америки в регіоні,

– йдеться в матеріалі.

Якщо ж поклади сировини також відіграють певну роль, то ініціатива може бути приреченою на провал.

Нагадаємо, днями держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Дональд Трамп серйозно налаштований придбати Гренландію, оскільки це питання національних інтересів США. Він наголосив, що безпекова ситуація в Арктиці – не жарт.