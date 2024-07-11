НАТО та Китай наблизилися до прямої конфронтації, – The Times

У перший день Саміту НАТО Китай розпочав військові навчання в Тихому океані. У Times вважають, що це означає наближення до прямої конфронтації Альянсу та Пекіна.

Китайська влада наказала провести військові навчання поблизу ключових західних союзників. У той самий час лідери на саміті Альянсу у Вашингтоні висловили попередження Сі Цзіньпіну щодо його військової позиції.

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Конфронтація НАТО та Китаю

Кореспондент газети The Times у Китаї Річард Спенсер зазначає, що комюніке Саміту НАТО західні лідери назвали Пекін "вирішальним чинником", що сприяє російським військовим зусиллям і системним викликом євроатлантичній безпеці.

Водночас сам Китай обрав початок Саміту для того, щоб розпочати морські навчання у західній частині Тихого океану. У них бере участь авіаносець Shandong й винищувачі. Зокрема, відомо, що Shandong вийшов до Тихого океану іншим маршрутом, ніж зазвичай – поблизу Філіппін, які виступають ще одним американським союзником.

Варто вказати, що ці військові навчання відбуваються паралельно зі спільним патрулюванням Тихого океану Китаєм і Росією і спільними "антитерористичними навчаннями" армій Китаю та Білорусі.