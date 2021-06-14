НАТО в комюніке позначить Росію як "загрозу", а Китай – "виклик", – ЗМІ

Незабаром країни-члени Організації Північноатлантичного договору затвердять комюніке саміту Альянсу. Там зокрема мовитиметься про військові амбіції Китаю.
Також у документі згадано і про Росію. Про це повідомив високопоставлений чиновник держави-члена НАТО.
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У проєкті підсумкового комюніке саміту Альянсу Пекін позначений як "системний виклик". Водночас про Росію мовиться як про "загрозу".
"Амбіції і наступальна позиція Пекіна представляють системний виклик міжнародному порядку, а також сферам, які мають відношення до безпеки НАТО", – мовиться в документі.Відзначимо! Черненка документа містить 45 сторінок. Відомо, що 79 абзаців виділені для Китаю.
Позиція НАТО щодо Росії: що відомо
- Генеральний секретар Альянсу Єнс Столтенберг запропонував Росії провести засідання з Радою НАТО. Там стурбовані нарощенням військ біля кордонів України.
- За словами Столтенберга, протидія Росії – одна з тем саміту Організації Північноатлантичного договору.
- Генсек заявив, що діями Росії НАТО активно стежить. Там готові захищати будь-якого союзника від її загрози.
- В Альянсі вірять, що діалог з Москвою ще може бути можливим.
- Президент Росії Володимир Путін сказав, що НАТО – це пережиток холодної війни.