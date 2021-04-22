Альянс має врахувати серйозність євроатлантичних намірів України, – Таран

На наступному саміті лідерів країн НАТО повинні спланувати майбутнє організації на наступні 10 років. У цьому контексті міністр оборони України Андрій Таран закликав врахувати серйозність євроатлантичних намірів нашої країни.

Відомо, що наступний саміт лідерів країн НАТО відбудеться 14 червня 2021 року у штаб-квартирі Альянсу в Брюсселі.

Важливо Члени НАТО не готові до глобальної війни з Росією, – Ейдман

За словами Тарана, ескалація російської військової присутності вздовж кордонів України не залишає жодних сумнівів, яка країна сьогодні становить найбільшу військову загрозу в євроатлантичному просторі.

Він переконаний, що у Брюсселі це чітко усвідомлюють, оскільки Генеральний секретар НАТО недвозначно назвав "агресивні дії Росії" серед викликів сьогоднішнього та завтрашнього дня.

Розраховуємо, що ця позиція України буде відображена у документах, які розглядатимуться у Брюсселі 14 червня,

– сказав Таран.

Він додав, що потужним сигналом у рішеннях саміту НАТО могла б стати демонстрація відданості рішенням Бухарестського саміту 2008-го року, що декларує безумовну перспективу членства для України та Грузії.

Раніше депутат Європарламенту Андрюс Кубілюс запропонував створити для України "план дій" щодо членства в ЄС.

Зауважимо, що Росія останнім часом "брязкає" зброєю на кордоні з Україною. Так, за даними ЗСУ, вона нарощує свою присутність у Воронезькій, Ростовській та Брянській областях. Усі ці регіони межують з нашою державою. Окрім цього, українська розвідка зафіксувала, як країна-агресор стягує техніку до тимчасово окупованого Криму.