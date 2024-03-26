У НАТО розглядають варіант збиття російських ракет, коли вони летять у бік території Північноатлантичного альянсу. Про це заявили у Міністерстві закордонних справ Польщі.

Нагадаємо, у ніч на 24 березня відбулося порушення польського повітряного простору однією з ракет, запущених Росією. Ракета увійшла в повітряний простір Польщі та перебувала там 39 секунд.

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Агресор не повинен нав'язувати Альянсу якісь правила

Заступник міністра закордонних справ Польщі Анджей Шейна зауважив, що порушення повітряного простору Польщі російською ракетою цими вихідними було перевіркою міцності оборони та пильності польських збройних сил. За його словами, це був "скоріше ненавмисний акт, Росія не хотіла нічого провокувати, адже вони знали, що якщо ракета просунеться далі вглиб Польщі, її зіб'ють".

Так, Анджей Шейна розповів, що НАТО розглядає можливість збиття російських ракет поблизу своїх кордонів.

У НАТО аналізують різні концепції, зокрема, що такі ракети слід збивати, коли вони вже дуже близько до кордону НАТО – але це мало б відбуватися за згодою української сторони і з урахуванням міжнародних наслідків. Тоді ракети НАТО вражали б російські ракети за межами території дії Договору (Альянсу – 24 Канал),

– сказав Шейна.

За його словами, агресор не повинен нав'язувати Альянсу якісь правила.

"Він повинен звикнути до того, що сторона НАТО, сторона демократичних держав, ЄС почне задавати певний тон, коли йдеться про вирішення конфлікту в Україні", – підкреслив Шейна.

Заступник міністра закордонних справ Польщі наголосив, що вони серйозно ставляться до погроз Путіна. За його словами, очільник Кремля показав, що здатен на все.

"Наразі, окрім сотень тисяч поранених і загиблих з обох сторін, він домігся того, що Швеція і Фінляндія приєдналися до НАТО. У липні відбудеться черговий саміт НАТО. Ми маємо консолідацію країн ЄС, відновлення Веймарського трикутника", – резюмував Шейна.

Російська ракета перетнула повітряний простір Польщі