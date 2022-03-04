НАТО не зможе відкупитися від України, – Зеленський про відмову у "закритті неба"

У НАТО відмовились встановлювати польотну зону над Україною. Володимир Зеленський вважає, що Північноатлантичний альянс не зможе просто так відкупитися за це рішення.

Президент зауважив, що вже не знає, кого НАТО зможе захистити, інформує 24 канал. Ба більше, чи здатні вже вони захистити навіть свої країни – держави-члени об'єднання.

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Президент підкреслив, що НАТО вже не зможе спокутати свою вину іншими речами. "Від нас ви не зможете відкупитися літрами палива за літри нашої крові", – відзначив Зеленський.

За його словами, кров українців пролита не лише за Україну. "За нашу спільну Європу, свободу та майбутнє", – пояснив президент.

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