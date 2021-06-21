НАТО не робило нічого для членства України в Альянсі з 2008 року, – Кулеба

З часу Бухарестського саміту 2008 року НАТО не доклало зусиль, щоб Україна стала членом Альянсу. Водночас НАТО має надати Україні чіткий список реформ, необхідних для членства.

Про це заявив міністра закордонних справ Дмитро Кулеба. За його словами, у 2008 році Альянс у Бухаресті "дуже чітко заявив", що Україна та Грузія стануть членами НАТО.

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Він зауважив, що на вищезгаданому саміті в 2008 році лідери доручили своїм міністрам закордонних справ розглянути питання про надання Україні та Грузії планів дій щодо членства.

З 2008 року, якщо ви запитаєте мене, що було зроблено НАТО для досягнення цього, для реалізації цього рішення, я відповім дуже чесно: нічого. З 2008 року НАТО не зробило жодного кроку для виконання цього рішення,

– наголосив Кулеба.

Міністр додав, що НАТО має надати список конкретних реформ, на які очікує від України. Водночас підкреслив, що Україна зразка 2008 року та Україна 2014 – це дві різні країни. Ба більше, після агресії з боку Росії офіційний Київ дуже багато зробив у напрямку до Північно-Атлантичного Альянсу.

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