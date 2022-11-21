НАТО не планує найближчим часом запроваджувати безпольотну зону в небі України

В Альянсі наголосили, що не беруть участі у російсько-українській війні. Проте продовжать підтримувати Україну.

Про це сказав генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг на брифінгу 21 листопада у Мадриді. За його словами, Альянс може лише підвищувати рівень самозахисту.

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"НАТО поки що не планує вводити в небі України безпольотну зону", – заявив Столтенберг.

Україна повинна захищатися сама

За словами Столтенберга, НАТО і союзники підтримують Україну. Проте безпосереднього протистояння з Росією не хочуть.

НАТО разом із союзниками та партнерами – не частина конфлікту. Те, що ми робимо – підтримуємо український самозахист. Україна повинна сама себе захищати – так записано у хартії ООН – і ми, як партнери, допомагаємо їм втілювати це право у життя, – наголосив генсек.

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