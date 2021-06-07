Вступ до НАТО і новий рівень відносин, – Зеленський пояснив, чого хоче від США

Президент України поспілкувався з журналістами зі США. У розмові він детально розповів, що потрібно Україні від її найбільшого стратегічного партнера.
Володимир Зеленський наголосив, що вірить у приєднання України до НАТО. Однак і зауважив, що наша країна повинна вчитися покладатися на себе.
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"Ми 30 років слухали обіцянки"
Журналісти AXIOS запитали у президента України, чи хоче Україна до НАТО. І чи сприяє на цьому шляху Києву Білий дім.
Я особисто вірю, що Україна приєднається до НАТО. Ми будемо раді бути в НАТО, якщо там насправді хочуть бачити нас як члена. Але не треба дивитись у бінокль, у якесь далеке майбутнє. Питання треба розв'язати негайно,
– наголосив Володимир Зеленський.
І додав: "Ми у небезпеці зараз, наша незалежність на кону, і саме зараз нам потрібна допомога. План дій щодо членства – ось справжній сигнал. Це ще не членство, але це реальне бачення України як частини НАТО".
- Водночас Зеленський зауважив, що "ми чекали, і слухали обіцянки щодо НАТО 30 років".
- А "це свідчить і про те, що Україні потрібно бути гравцем".
- "Потрібно розраховувати не тільки на партнерів, а навчитися покладатися на себе".
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Чого Україна хоче від США
Володимир Зеленський прямо заявив, що хоче, аби Україна та Сполучені Штати Америки вийшли на новий рівень відносин. А окрім цього:
- Мати прозорість у відносинах.
- Мати порозуміння щодо Плану дій щодо членства в НАТО.
- Порозуміння щодо енергетичної безпеки України.
- Підтримку у поверненні окупованих територій України.
Я хотів би отримати розуміння – і це точно не про гроші. Я хочу, щоб нас зрозуміли,
– підсумував президент України.
- "Якщо ви запитаєте мене, яким є кращий сценарій для США... Треба зробити так, щоб Росія захотіла налагодити відносини зі США і рештою світу. Це була б перемога світу, як я бачу".
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