Вступ до НАТО і новий рівень відносин, – Зеленський пояснив, чого хоче від США

Президент України поспілкувався з журналістами зі США. У розмові він детально розповів, що потрібно Україні від її найбільшого стратегічного партнера.

Володимир Зеленський наголосив, що вірить у приєднання України до НАТО. Однак і зауважив, що наша країна повинна вчитися покладатися на себе.

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"Ми 30 років слухали обіцянки"

Журналісти AXIOS запитали у президента України, чи хоче Україна до НАТО. І чи сприяє на цьому шляху Києву Білий дім.

Я особисто вірю, що Україна приєднається до НАТО. Ми будемо раді бути в НАТО, якщо там насправді хочуть бачити нас як члена. Але не треба дивитись у бінокль, у якесь далеке майбутнє. Питання треба розв'язати негайно,

– наголосив Володимир Зеленський.

І додав: "Ми у небезпеці зараз, наша незалежність на кону, і саме зараз нам потрібна допомога. План дій щодо членства – ось справжній сигнал. Це ще не членство, але це реальне бачення України як частини НАТО".

Водночас Зеленський зауважив, що "ми чекали, і слухали обіцянки щодо НАТО 30 років".

А "це свідчить і про те, що Україні потрібно бути гравцем".

"Потрібно розраховувати не тільки на партнерів, а навчитися покладатися на себе".

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Чого Україна хоче від США

Володимир Зеленський прямо заявив, що хоче, аби Україна та Сполучені Штати Америки вийшли на новий рівень відносин. А окрім цього:

Мати прозорість у відносинах.

Мати порозуміння щодо Плану дій щодо членства в НАТО.

Порозуміння щодо енергетичної безпеки України.

Підтримку у поверненні окупованих територій України.

Я хотів би отримати розуміння – і це точно не про гроші. Я хочу, щоб нас зрозуміли,

– підсумував президент України.

"Якщо ви запитаєте мене, яким є кращий сценарій для США... Треба зробити так, щоб Росія захотіла налагодити відносини зі США і рештою світу. Це була б перемога світу, як я бачу".

Також Зеленський висловився щодо того, що, на його думку, треба робити США у відносинах з Росією:

Думка до теми В НАТО нас ніхто не хоче бачити, – Зеркаль