У НАТО обіцяють вже незабаром посилити співпрацю з Україною

Північноатлантичний альянс планує протягом найближчих місяців посилити співпрацю з Україною. Партнери з Альянсу до цього готові.

Про плани НАТО активніше взаємодіяти з Україною в межах Київського Безпекового Форуму розповів спеціальний представник генерального секретаря Альянсу Джеймс Аппатурай. Він зробив заяву від імені генерального секретаря Альянсу Єнса Столтенберга.

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НАТО обіцяє активізувати співпрацю з Україною

Двері Альянсу залишаються відкритими. Партнери дотримуються рішення Бухарестського саміту 2008 року про те, що Україна та Грузія стануть членами НАТО,

– зазначив Аппатурай.

За його словами, співпраця України та Альянсу активізується у найближчі місяці, всі союзники готові до цього.

Спецпредставник генсека НАТО також повідомив, що лідери НАТО "чітко заявлять про цей принцип на саміті наступного тижня", водночас нагадавши про необхідність проведення системних реформ для вступу до Альянсу.

"Кожен потенційний член Альянсу має провести широкий комплекс реформ не лише у сфері безпеки та оборони, а й щодо верховенства права, державного управління та економічної стабілізації", – пояснив Аппатурай. Та додав, що це те, чого українці всіх поколінь чекають від лідерів держави.

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