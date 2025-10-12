Про це в ефірі 24 Каналу розповів генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж, пояснивши, що такі сигнали Росії з боку Заходу мають бути системними та щодобовими. Тоді це покаже Росії чітку позицію НАТО щодо контролю ситуації.

До теми В НАТО дискутують над збройною відповіддю на російську агресію, – FT

Які заходи з боку НАТО та України дійсно вплинуть на Путіна?

Маломуж наголосив, що такі регулярні патрулювання кордонів Росії покажуть, що західні країни моніторять будь-які військові навчання, пуски та рухи ракет, безпілотників, маршрути літаків.

Якби ці цілевказівки передавалися Україні, ми били б по місцях дислокації і нічого б не літало б по нашій території і не долітало б до Європи,

– наголосив генерал армії.

Наразі така модель ще не відпрацьована, ще, за його словами, Україна не набрала такий потенціал, щоб отримувати цю інформацію від наших колег в режимі онлайн і одразу збивати їх.

Ми постійно співпрацювали в цих сферах з Агентством національної безпеки. Це колосальна ресурсна машина світу, яка контролює дії з підготовки будь-яких систем. Від будь-якого взводу, якщо він навіть використав елементарну електронну систему до Володимира Путіна – про що він, умовно кажучи, говорить з начальником генштабу Валерієм Герасимовим,

– пояснив екскерівник Служби зовнішньої розвідки.

Тоді застосовуються і радіоелектронна, і радіотехнічна системи – а їх понад двох десятків. Цю інформацію за соті долі секунди могла б отримувати Україна, зокрема, чіткі цілевказівки. Але, за словами Маломужа, до цього ще не дійшло. Це одна із систем великої моделі знищення всіх ударних груп Росії. Якщо Захід боїться, то нехай надасть нам інформацію, то нехай надасть Україні цю системну інформацію.

"Щодо інформації, яку збирали літаки, що кружляли вздовж російського кордону. Це – маячня і прийом ще з 1980-х років, але він як мертвому припарка", – зауважив він.

Зверніть увагу! Нещодавно два літаки Королівських повітряних сил Великої Британії за підтримки США патрулювали впродовж 12 годин кордон з Росією. А 9 жовтня літак електронного спостереження RC-135 Rivet Joint і морський патрульний літак P-8A Poseidon вирушили з Арктичного регіону та пролетіли через Білорусь та Україну у супроводі за підтримки американського літака-заправника KC-135. Лондон зазначив, що цей захід було здійснено після вторгнень Росії в повітряний простір країн НАТО.

Водночас потрібно, на думку генерал армії, вже перестати обговорювати антидрони, стіну дронів. Потрібно залучити системи, які маємо для завдання ударів по території Росії, і тоді звідти нічого не полетить до України. І в крайньому разі, якщо росіяни спробують запустити щось з території Білорусі, то зуміти збити зрою на підльоті до нашої країни.

Але це вже системні моделі і з боку України, і з боку Європи. Потрібно тотально збивати все, що тільки летить – літаки, дрони, ракети. Краще до того, як вони вилетіли. Тоді це буде конкретний сигнал,

– зазначив Микола Маломуж.

Країнам НАТО потрібно зібратися відповідно до статті 5 Альянсу і попередити, що будемо разом з Україною збивати все підряд. Тоді Путін це сприйме, на думку екскерівника Служби зовнішньої розвідки, як реальні дії і дуже замислиться. Так само як він нервово відреагував на можливість отримання Україною американських ракет Tomahawk.

Як Росія здійснює вторгнення у повітряний простір країн НАТО?