НАТО планує розмістити в Східній Європі нові бойові групи

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив про можливість розміщення нових бойових груп у Східній Європі. Зокрема, мова йде про Румунію та Чорноморський регіон.

До таких заходів НАТО планує вдатися через загрозу, яку створює Росія. Про це генсек НАТО заявив під час брифінгу, повідомляє 24 канал.

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Ознак деескалації немає

Єнс Столтенберг заявив, що згідно з даними, які зараз має НАТО, ознак деескалації на кордонах України немає. Можливість розміщення нових бойових груп обговорили на рівні міністрів оборони країн Альянсу.

Міністри обговорили нові варіанти посилення нашої оборони і стримування, прийняли рішення про розгляд розгортання нових бойових груп у Східній Європі,

– заявив Столтенберг.

У випадку ухвалення цього рішення, нові бойові групи можуть розмістити у Румунії та в районі Чорного моря. Поки що, як підкреслив Столтенберг, навіть попри заяви Росії про відведення військ від кордонів, загроза досі існує.

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Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що інформацію про російську загрозу озвучують для того, щоб її уникнути. Зараз західні партнери докладають максимум зусиль для деескалації.

Україна звернулася до НАТО за допомогою. Наша країна просить в Альянсу ресурси на випадок надзвичайних ситуацій. Зокрема автотранспорт і спецтехніку, спеціальні інструменти та обладнання, техніку для будівельної інфраструктури та ремонтних робіт, засоби індивідуального захисту, комунікаційне обладнання, медичні засоби, засоби для цифрового розвитку та цифрової трансформації.

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Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.