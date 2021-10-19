У НАТО почали секретні навчання, під час яких відпрацюють сценарій ядерної війни

Стартували щорічні навчання НАТО – Steadfast Noon або ж "Стійкий полудень". Під час маневрів країни-члени Альянсу відпрацьовують, зокрема, застосування ядерних бомб.

Військові тренуються захищати території Альянсу за допомогою ядерної зброї. Про це мовиться у заяві на офіційному сайті НАТО.

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До навчань залучені десятки літаків. Серед них – як звичайні бойові літаки, так і заправники, розвідники та винищувачі, оснащені ядерною зброєю. В організації підкреслили, що захід покликаний забезпечити безпеку, надійність та ефективність засобів ядерного стримування НАТО

З урахуванням погіршення умов безпеки в Європі надійний і єдиний ядерний альянс має вирішальне значення,

– мовиться у заяві.

Ці навчання НАТО – секретні

За даними видання DW, під час навчань, ймовірно, відпрацьовують застосування американських ядерних бомб типу B61. За непідтвердженою інформацією їх зберігають на військовій авіабазі Геді, що на півночі Італії. Зазначимо, що у НАТО не повідомляють про конкретне місце проведення маневрів.

Де розташоване місто Геді: дивіться на карті



Водночас військові експерти розповіли, що у ході маневрів учасники навчань транспортуватимуть американську ядерну зброю з підземних сховищ та прикріплюватимуть її до винищувачів. Втім, при тренувальних польотах не передбачається використання бомб.

Висадка російського десанту в окупованому Криму

Напередодні Росія здійснила масову висадку тактичного десанту в Криму. Держава-агресорка проводить на окупованому півострові масштабні командно-штабні навчання. До них залучили приблизно 8 тисяч військових та близько 350 одиниць озброєння та військової техніки.

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