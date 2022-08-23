НАТО почало погрожувати росії, бо ЗСУ показали, що її можна бити, – військовий аналітик

Українські Збройні Сили показали світові, що так звана "друга армія світу" не така вже й потужна. В НАТО побачили, що росії не варто боятися – її можна і потрібно бити.

ЗСУ дотримується стратегії, яка полягає у знесиленні противника. Україна використовує перевагу у західній зброї та спротиві населення на окупованих територіях. Про це 24 каналу сказав військовий експерт Олександр Мусієнко.

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Діють точно, ефективно та креативно

Відомо, що загарбники мають надзвичайно велику кількість артилерійських боєприпасів, тож вони можуть використовувати їх бездумно. ЗСУ не мають такої можливості, але це дозволяє більш обдумано підходити до ведення бойових дій. "Удари мають бути точними, високоефективними та переслідувати чіткі конкретні цілі", – сказав Мусієнко.

Потрібно розуміти, що у росіян стоїть завдання винищувати усе живе – їм байдуже на мирних людей та цивільні об'єкти. Натомість українські війська діють набагато грамотніше, об'єктивніше та креативніше.

Мають підлягати знищенню військові цілі які несуть якусь загрозу з військової точки зору. Знищення ближнього та дальнього тилу має поступові нищівні наслідки для агресора та створює правильні умови для витіснення російських військ з окупованих територій для нас,

– пояснив військовий експерт.

Україна продемонструвала світові свою силу

Наша країна, наголосив Мусієнко, продемонструвала свою силу усьому світові. "Але вона не демонструється як агресивна, те що робить росія, а демонструється у зусиллях щодо захисту та деокупації української землі. Того, що належить українському народу", – відзначив він.

Орім цього, "бавовна" у Криму здійснює серйозний психологічний тиск на окупантів. лукашенко навіть попросив путіна перекинути додаткові засоби ППО. Ба більше, регулярні удари по півострову спричиняють серйозні репутаційні втрати для росії.

НАТО може застосувати статтю 5

За словами Мусієнка, доволі показово, що сьогодні західні видання підіймають питання про те, за яких умов НАТО може застосувати статтю 5 та стати на захист України, а відтак і всього вільного демократичного світу. Раніше про це не йшлося – було лише "глибоке занепокоєння". Зараз ми бачимо більш рішучі дії.

Це заслуга ЗСУ, які демонструють, що ворог проти нас воює дійсно потужний, але як то кажуть у народі: "Не такий страшний чорт яким його малюють". Українські захисники додають впевненості і українському народові, і західним партнерам,

– зауважив він.

путіна не видно

Примітно, що останнім часом путін на публіці не з'являються. Регулярна "бавовна" у Криму, вважає Мусієнко, викликала досить глибокий шок у кремлівського керівництва.

"Переоцінити це неможливо. Це створює додаткові передумови аби Україна здобувала все більше переваг на полі бою, а також психологічно – це досить важливо у будь-якій війні. Віра та мотивація має не менш важливе значення, аніж зброя та бойова підготовка", – підсумував Мусієнко.

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