У НАТО погодилися, що агресія проти України матиме серйозні наслідки для Росії
Джерело:Укрінформ
У НАТО заявили, що ані США, ані Європа не можуть самотужки протистояти загрозам Росії та Китаю. Через це Альянс прагне зміцнити трансатлантичні зв'язки.
Генсек НАТО та новий канцлер Німеччини обговорили російські війська біля кордону України
Держави НАТО хочуть збільшувати свої зв'язки у час глобальної конкуренції. Про це після зустрічі з канцлером Німеччини Олафом Шольцом заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
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Політик наголосив, що Росія та Китай підривають світовий порядок, погрожують сусідам та розширюють свої ядерні спроможності. Протистояти цим викликам можна лише залишаючись разом в Альянсі.
Столтенберг та Шольц обговорили скупчення російських військ на окупованих територіях України та поблизу кордону. Вони наголосили, що це створює загрози для безпеки всієї Європи.
Ми закликали Росію повернутися до дипломатії та провести деескалацію, поважати суверенітет і територіальну цілісність України. Союзники в НАТО погодилися, що будь-яка подальша агресія проти України матиме високу ціну та серйозні політичні й економічні наслідки для Росії,
– наголосив генсек Альянсу.
Україна та НАТО: останні новини
- На зустрічі з Джо Байденом Володимир Путін вимагав надати гарантії не вступу України в НАТО. Однак американський президент різко відповів російському колезі, що ніхто не має права диктувати рішення Альянсу.
- Після того міністерство закордонних справ Росії опублікувало заяву, у якій вимагає все-таки надати ці гарантії. Крім того, Кремль хоче, щоб НАТО відмовилося від рішення Бухарестського саміту за 2008 рік, тобто обіцянки взяти України в Альянс.
- У разі невиконання таких вимог Москва пригрозила "загрозою масштабного конфлікту у Європі".
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що Путін виграє за будь-якого рішення НАТО. Адже той зможе використати відмову НАТО, як виправдання своєї агресії.
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