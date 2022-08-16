Туреччина хоче від США нові винищувачі F-16: до чого готується НАТО

НАТО має намір посилити свої військову присутність на східному фланзі. Тим часом Туреччина прагне домовитися зі США про постачання винищувачів F-16.

Про це 24 каналу розповів експерт Ради зовнішньої політики "Українська призма" Олександр Краєв. За його словами, НАТО повертається до того, заради чого було створене.

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НАТО готується до будь-якого розвитку подій

Краєв зазначив, що НАТО здійснює покрокову реалізацію стратегії, яка була ухвалена в Мадриді. Нею передбачено, що так звані групи швидкого реагування, які перебувають на східному фланзі й нині нараховують 30 тисяч осіб, мають бути збільшені до 300 тисяч осіб.

Відповідно, це не просто збільшення кількості. Це посилення їхнього потенціалу і військово-повітряними силами, і військово-морськими силами, і наземною технікою. Так чи інакше – це створення нового угруповання,

– наголосив експерт.

За його словами, НАТО повертається до того, заради чого було створене, а саме – як безпековий, оборонний альянс, який в Європі мав готуватися до потенційної третьої світової війни. Фактично зараз воно це й робить.

Експерт зауважив, що у НАТО розуміють, що росія є небезпечною. Це порушник міжнародного права, держава-терорист, яка влаштовує геноцид. Тому Північноатлантичний альянс готується до будь-якого розвитку подій.

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Позиція НАТО щодо України

Краєв вважає, що Україна стане членом НАТО і, відповідно, частиною цього східного валу, щойно відкине росіян.

Просто логіка НАТО, якщо дивитися на заяви Байдена, Джонсона і багатьох інших лідерів, у тому, щоб наразі захистити себе, але при цьому не вступити у повномасштабну війну в Україні як сторона конфлікту,

– зауважив він.

Наразі, додав експерт, Україна не вписується в цю схему. Але все, що зробив для нас Захід і НАТО, свідчить про те, що надалі Україна зможе стати повноправним членом Північноатлантичного альянсу.

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Широкомасштабна війна, яку Росія розпочала проти України у лютому 2022 року, безповоротно змінила політичну психологію всього Північноатлантичного альянсу. На саміті в Мадриді лідери НАТО офіційно визнали Росію найсерйознішою і безпосередньою загрозою.

Президент США Джо Байден ввечері 9 серпня підписав документи про затвердження протоколів про приєднання Фінляндії та Швеції до НАТО.

Фінляндія та Швеція дедалі ближче наближаються до вступу в НАТО. Президент Франції Еммануель Макрон 13 серпня також підписав ратифікаційні протоколи про приєднання обох країн до Альянсу.

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