У НАТО призначали головного представника в Україні: хто ним став

Новим старшим представником, який очолить Представництво НАТО в Україні, став Патрік Тернер.

Про це сьогодні, 17 липня, офіційно повідомив генеральний секретар Єнс Столтенберг, ідеться на сайті НАТО. Тернер уже прокоментував своє призначення.

Дивіться також Україна та НАТО затвердили нові стандарти оборонних закупівель, – Міноборони

"Для мене справжня честь бути призначеним старшим представником НАТО в Україні. Я з нетерпінням чекаю на те, щоб очолити Представництво НАТО і тісно співпрацювати з українською владою, союзниками та партнерами НАТО, щоб допомогти надати Україні підтримку від НАТО", – сказав Тернер.

Яку роль виконуватиме представник

Тернер очолить Представництво НАТО в Україні та виконуватиме роль координатора взаємодії НАТО з українською владою. Безпосередньо він координуватиме допомогу НАТО та надаватиме Альянсу оцінки щодо ситуації в Україні.

Тернер вступить на посаду в Києві у вересні 2024 року. Наразі Представництво НАТО в Україні очолює Карен МакТір.

Що треба знати про Патріка Тернера

Досі він працював помічником генерального секретаря НАТО з питань операцій та оборонної політики і планування та обіймав низку високих посад на державній службі у Великій Британії.

. 9 – 11 липня у Вашингтоні пройшов 75-й саміт НАТО, де його учасники ухвалили рішення про збільшення присутності НАТО в Україні. Зокрема, було погоджено призначення спеціального представника в Києві.