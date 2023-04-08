Прямо "під носом" Путіна: НАТО проведе найбільші у своїй історії авіанавчання

Країни НАТО проведуть найбільші у своїй історії авіаційні навчання Air Defender 2023. Навчання триватимуть з 12 до 23 червня 2023 року.

Навчання відбудуться і на території країн, які мають кордон з Росією. Метою Air Defender 2023 буде перевірка здатності швидко розгортати та використовувати авіацію країн НАТО.

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Навчання відбудуться під керівництвом Німеччини

Багатонаціональні навчання відбудуться під керівництвом Німеччини. Вони будуть зосереджені на польових тренуваннях оперативного та тактичного рівня.

Ці навчання перевіряють не лише нашу оперативну сумісність, але й нашу здатність швидко розгортати і швидко застосовувати коаліційні ВПС,

– сказав Майкл Ентоні Лох, генерал-лейтенант ВПС Сполучених Штатів.

Навчання відбудуться переважно у Німеччині з передовими оперативними пунктами в Чехії, Естонії та Латвії.

Окрім Німеччини та США, у навчаннях візьмуть участь 22 країни-союзники. Планують задіяти близько 220 літаків 23 типів. Це робить Air Defender 2023 найбільшими навчаннями з розгортання ВПС з моменту заснування НАТО у 1949 році.

"Стратегічна і тактична оперативна сумісність з нашими союзниками і партнерами є ключовими елементами надійного стримування, так само як і демонстрація боєздатних, напористих і ефективних ВПС", – сказав представник ВПС США.

Він додав, що участь в навчаннях є демонстрацією незмінної відданості колективній безпеці і прагнення до міцного миру і стабільності в регіоні.

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