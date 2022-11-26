Війська НАТО проводять навчання у Польщі біля кордонів Білорусі та Росії

Сили НАТО провели навчання на півночі Польщі. Альянс організував тренування на кордонах з Росією та Білоруссю.

У п'ятницю 25 листопада сили НАТО провели військові навчання Tumak-22 у районі Польщі, який лежить поруч з Калінінградською областю Росії й Білоруссю. Цей район має вирішальне значення для безпеки східного флангу Альянсу.

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Де саме проходили навчання

Навчання відбулися у районі Сувалкського коридору. Міністр оборони Польщі Маріуш Блащак особисто відвідав місто Плочично, щоб спостерігати за навчаннями.

Масштаби навчань вражають

До навчань залучили 2 тисячі військовослужбовців різних підрозділів польського війська та союзних сил, які входять до складу Батальйонної бойової групи НАТО. Польські солдати відпрацьовували оперативну сумісність з американськими, британськими, румунськими та хорватськими солдатами. Також Альянс долучив 1 000 одиниць бойової техніки та матеріально-технічного забезпечення.

У ході навчань десятки польських військових та солдатів Альянсу перетинали водойми за допомогою машин-амфібій, а американські війська на танках Abrams імітували переслідування противника. При цьому під час навчань сили НАТО врахували й український досвід боротьби з російською агресією.

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Під час навчань Маріуш Блащак знову торкнувся питання безпеки у регіоні та військової підтримки України. Він наголосив, що розміщення німецьких пускових установок Patriot в Україні вигідне для безпеки південно-східної частини Польщі.

Міністр оборони сусідньої держави додав, що Patriot, дислоковані на сході Польщі, зможуть збивати ракети, які перетнуть польський кордон. Натомість трагічна подія, що сталася 15 листопада, сталася за кілька кілометрів від українського кордону. Ракета пролетіла через польську територію за кілька секунд й вбила 2 людей. Цього часу недостатньо, щоби ефективно її збити.

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