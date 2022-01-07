НАТО проводить спільну конференцію щодо "гарантій безпеки" від Росії

НАТО у п'ятницю, 7 січня, проводить спільну конференцію щодо "гарантій безпеки" від Росії. Зустріч відбувається у закритому форматі.

Участь у відеоконференції беруть очільники Міністерств закордонних справ країн, які входять до НАТО. Політики обговорять "гарантії безпеки" від Росії.

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Вони (міністри – 24 канал) напрацюють єдину позицію у межах переговорів США та Росії з питань європейської безпеки і в контексті майбутнього засідання Ради Росія – НАТО, яке відбудеться 12 січня,

– мовиться у повідомленні.

Засідання відбуватиметься під головуванням генсека Альянсу Єнса Столтенберга.

Ситуацію біля кордонів України – у переліку тем

Пресцентр НАТО раніше повідомляв, що під час засідання 7 січня обговорять нарощування російських військ біля кордонів України. Окрім того, анонсували розмову про ширші питання європейської безпеки.

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