Кордон посунеться на схід: у НАТО розповіли, які країни бачать в Альянсі у найближчі роки
Джерело:Ziua de Vest
Рік тому Україна розпочала свій тернистий шлях до НАТО. В Альянсі вкотре дали зрозуміти, що вважають долучення нашої країни до своїх лав невідворотним.
У найближчі роки НАТО значно розшириться. Про це заявив румунський політик, заступник генсека Альянсу Мірча Джоане під час презентації власної книги "Битва за майбутнє Румунії. Думки румуна на вершині НАТО".
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Альянс розшириться
За словами Джоане, Румунія незабаром припинить бути східним кордоном НАТО. Адже у майбутньому низка її східних сусідів стануть спочатку членами ЄС, а згодом доєднаються до Альянсу.
Заступник генсека наголосив, що йдеться про Україну, Молдову, Грузію та Західні Балкани.
Мірча підкреслив, що для Румунії настав час остаточно втекти з периферії Європи та поставити себе в її центр із точки зору важливості.
Чи запросять Україну у НАТО під час саміту у Вашингтоні
Колишній глава НАТО Андерс Расмуссен закликав запросити Україну до Альянсу під час саміту НАТО у Вашингтоні, який відбудеться у липні 2024 року. "Нам дуже потрібна Україна як форпост проти агресивної Росії", – сказав Расмуссен. Він висловив думку, що Путін не зупиниться в Україні, а перейде до Молдови та Грузії. Крім того, російський президент може напасти й на три країни Балтії.
За словами ексгенсека, допоки наша країна не стане членом Альянсу, вона постійно перебуватиме у небезпеці. І якщо сам процес вступу до Північноатлантичного союзу може бути тривалим, Україні вже зараз потрібно надати "залізобетонні" гарантії безпеки, аби вгамувати амбіції Путіна.
Також він наголосив, що українська армія наразі є найбільш боєздатною в Європі, тому включення України в НАТО лише посилить його.
Вступ України до Альянсу: що відомо
- 30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО за прискореним порядком.
- У Києві очікували, що під час саміту у Вільнюсі, який відбувся у липні 2023 року, Україна отримає запрошення до НАТО, однак цього не відбулося.
- Натомість країни НАТО погодили підсумкове комюніке щодо України. Вони візьмуть нашу державу до себе без ПДЧ (плану дій щодо членства). Крім того, країни "Великої сімки" підписали декларацію щодо підтримки України. Вони зобов'язалися надавати необхідну допомогу для підтримки її здатності давати відсіч ворогові.
- Генсек Єнс Столтенберн наголосив, що Україна отримає запрошення до НАТО, коли усі члени Альянсу погодяться, Київ виконає необхідні вимоги щодо вступу.
- 11 жовтня чинний генсек Єнс Столтенберг заявив, що усі члени Альянсу погодилися із тим, що Україна має стати членом НАТО.
- У Брюсселі у середу, 29 листопада, відбулося історичне засідання Ради Україна – НАТО. Під час нього союзники домовилися розробити нові проєкти НАТО для збільшення виробничих потужностей українського ОПК та лікування українських поранених. Також міністр закордонних справ Дмитро Кулеба розповів, що отримав запевнення від колег, що втоми від війни в Україні у них немає.