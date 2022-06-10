НАТО ставить під сумнів здатність Росії атакувати Швецію та Фінляндію

У НАТО впевнені, що Швеція та Фінляндія невдовзі долучиться до альянсу. А оскільки в Росії недостатньо потужностей, щоб розпочати наступ на скандинавські країни, представники союзу впевнені, що кандидаткам на членство не потрібні додаткові гарантії безпеки.

Про це заявив заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане під час свого виступу на демократичному саміті у Копенгагені 10 червня.

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Швеція та Фінляндія невдовзі стануть членами НАТО

Джоане висловив упевненість, що скандинавські країни приєднаються до альянсу, попри заперечення Туреччини, яка висунула Швеції та Фінляндії ряд вимог, серед яких – відмова від підтримки робітничої партії Курдистану та інших організацій, які Туреччина вважає терористичними. Також від Стокгольма та Гельсінкі вимагають "комплексної боротьби з тероризмом" та заборону на курдські демонстрації.

Ми впевнені, що Швеція та Фінляндія вступлять до наших лав. У союзників є побоювання. Їх має і Туреччина. І це законно, коли справа доходить до тероризму,

– заявив заступник генсека НАТО Мірча Джоане.

Також він відповів на питання щодо гарантій безпеки, наданих Швеції та Фінляндії в період набуття статусу повноправних членів НАТО. Джоане наголосив, що не бачить ризику для скандинавських країн з боку Росії.

Ми не бачимо ознак того, що Росія має можливість розпочати військову агресію проти цих двох країн. Ми можемо поставитись до цього з обережністю, але реальних ризиків із традиційної військової точки зору немає,

– підсумував Джоане.

Путін вважає, що повертає і закріплює російські території

Напередодні глава Росії цинічно заявив, що нинішні росіяни живуть в епоху змін, коли вони "повертають та закріплюють втрачене". За його словами, щоб претендувати на хоча б якесь лідерство у таких обставинах, будь-яка країна, народ чи етнос мають забезпечити свій суверенітет.

Після цього Путін порівняв себе із царем Петром I. Він вважає, що російський лідер-терорист вів Північну війну не для того, щоб нахабно загарбати до рук частину Швеції, а щоб відвоювати "свої" території. Теперішній російський лідер неіронічно вважає, що є наступником Петра I та прагне доказати це війною в Україні.

Раніше Путін заявив, що Росія "немає проблем" з Фінляндією та Швецією, які хочуть вступити до НАТО. Однак, додав він, якщо НАТО стягне свою військову інфраструктуру у ці країни, то тут вже Росія "реагуватиме". Як саме – Путін вирішить згодом.

Зверніть увагу – Путін порівняв себе з Петром I і хоче "повертати" території: деталі у відео