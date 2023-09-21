"Схід вступає до НАТО": Столтенберг прокоментував ймовірність розширення Альянсу

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг прокоментував можливість розширення Альянсу на схід. За його словами, ініціативу виявляють саме країни, а не організація.

Про це Столтенберг заявив на засіданні Ради з міжнародних відносин у Нью-Йорку. Як відомо, проти розширення НАТО активно виступають Росія та Китай.

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"Не НАТО агресивно розширюється на схід, це Схід вступає в НАТО", – переконаний генсек Альянсу.

Він також наголосив, що НАТО залишається регіональним альянсом між Америкою та Європою і розширятись на Азію не збирається.

Що Столтенберг сказав про Україну

Минулої весни в НАТО вступила нова країна – Фінляндія. На шляху до членства також Швеція.

Генсек НАТО відзначив успіхи українських військових у звільненні окупованих територій і наголосив на важливості подальшої підтримки нашої країни. За його словами, здобутки ЗСУ свідчать про те, що допомога Заходу доходить туди, куди потрібно.

Столтенберг також додав, що перемога України – в інтересах США, адже тоді на їхньому боці опиниться друга найбільша армія Європи, загартована в боях.

Що відомо про вступ України в Альянс