НАТО тимчасово закриває офіс у Києві, працівників відправляють у Львів, – ЗМІ

НАТО тимчасово закриває своє представництво у Києві. А своїх співробітників найближчим перевезе з української столиці до Львова.

Як заявили у пресслужбі НАТО, на такий крок Альянс пішов з міркувань безпеки своїх співробітників.

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Водночас у НАТО підкреслили, що не закривають остаточно свої офіси в Україні. Просто на час їх перенесуть у Львів, що за 70 кілометрів від польського кордону.

НАТО та його країни-члени дуже уважно відстежують і оцінюють ситуацію, а також вживають усіх необхідних запобіжних заходів. Безпека наших співробітників є першочерговим завданням, тому вони переїдуть до Львова та Брюсселя,

– передає видання слова речника НАТО.

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