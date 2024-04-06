Ще ближче до НАТО: що робитиме місія Альянсу в Україні

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський повідомив, що глави МЗС країн-членів НАТО домовились про створення спеціальної місії Альянсу для збільшення допомоги Україні. Поки конкретики немає, але є певні припущення, що це може бути.

Про це 24 Каналу розповів голова Громадської ліги "Україна - НАТО” Сергій Джердж, зауваживши, що поки потрібно очікувати на детальніші пояснення. Але це цілком може бути навчальна місія безпосередньо в Україні.

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Свого часу в Україні вже були тренувальні місії окремих країн. Йдеться про Велику Британію, Канаду тощо. Вони залучали військових зі своїх країн для навчання українських військових. Весь процес відбувався на Яворівському полігоні, на Широкому лані тощо.

Ці програми діяли в період після 2014 року. Але інтенсивність була не така висока. Проходили і навчання, і маневри. Інструктори перебували тут. Після початку повномасштабної війни інструктори покинули територію України,

– сказав Джердж.

Можливо, настав час, аби такі тренувальні програми знову відбувалися на території України. Це буде дійсно зручно. І важливо, аби це здійснювалося вже від НАТО як інституції, а не від окремих країн.

Чого очікувати від липневого саміту НАТО

Як наголосив Джердж, Україна вже настільки близька до НАТО, що наступним кроком може бути лише членство. Однак навряд чи наша держава отримає запрошення на саміті, який відбудеться у липні.

У нас є Хартія про особливе партнерство; ми є стратегічним партнером НАТО; є Рада "Україна – НАТО". Можна ще якісь органи створити, що бути ще ближчими до НАТО. Бо таким чином ми де-факто стаємо членами НАТО, а де-юре поки ні. Чому де-юре ніяк не оформиться – це окрема тема для розмови,

– зазначив Джердж.

Але важливо, що в НАТО постійно працюють над допомогою для України. І це вже добре. Насамперед потрібно далі працювати над військовою та фінансовою допомогою, а також – посилювати санкції проти Росії.

НАТО та Україна: коротко