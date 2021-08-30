У НАТО відповіли, чи можливе членство України в Альянсі під час війни

Глава представництва НАТО в Україні Александр Вінніков заявив, що в статуті Альянсу немає норми, яка би не дозволяла країні отримати членство під час війни на її території. Тобто, в України є всі шанси стати членом НАТО попри російську агресію.

Країни-члени НАТО, за словами Віннікова, мають бути впевненими, що вступ нової держави посилить безпеку Альянсу. Через це рішення про прийняття країн ухвалюється колективно.

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Україна може повернути свої території

Александр Вінніков заявив, що Альянс зацікавлений у тому, щоб агресія Росії залишалася червоною лінією для НАТО. Тому Україна повинна протистояти цій агресії. Звісно, що не без допомоги НАТО.

Вінніков розповів, що після вторгнення Росії на територію України, Північноатлантичний альянс збільшив свою військову присутність у Чорному морі, кораблі НАТО заходять в українські порти, а наші військові беруть участь в міжнародних військових навчаннях. Зокрема представник альянсу відзначив Sea Breeze – 2021.

Цьогорічний Sea Breeze – найбільший в історії, в ньому взяли участь понад 30 країн. Все це – чіткі, конкретні кроки солідарності та підтримки, які ми плануємо продовжувати,

– додав Вінніков.

Дискусії про можливість членства України в НАТО набрали обертів після слів президентки Естонії Керсті Кальюлайд про те, що Україна не може приєднатися до Альянсу, поки частина її території окупована.

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