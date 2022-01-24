НАТО відправляє винищувачі і кораблі у Східну Європу

24 січня 2022 , 11:30
Читать новость на русском

Джерело:

НАТО

НАТО висилає винищувачі і кораблі у Східну Європу. Відповідне рішення ухвалили через дії Кремля біля кордонів з Україною.

Таке повідомлення опублікували 24 січня. Зокрема мовиться про збільшення кількості кораблів та винищувачів. 

До теми Байден може розмістити військових у Східній Європі, – NYT

НАТО посилює присутність у Східній Європі

Через загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО розширює свою військову присутність у Східній Європі.

Так, Данія направляє у Балтійське море фрегат і перекидає 4 винищувачі F-16 у Литву для патрулювання повітряного простору,
– мовиться у повідомленні.  

Окрім того, відомі дії інших країн НАТО. Зокрема:

  • Іспанія відправляє кораблі для приєднання до військово-морських сил Альянсу та розглядає можливість відправлення винищувачів до Болгарії;
  • Франція висловила готовність надіслати до Румунії контингент військ під командуванням НАТО;
  • Нідерланди направлять два винищувачі F-35 у Болгарію;
  • корабель нідерландських Військово‑Морських сил та кілька наземних підрозділів приєднаються до сил оперативного реагування НАТО.

Ба більше, у НАТО підтвердили, що Штати розглядають можливість збільшення своєї військової присутності у східній частині Альянсу.

"Я вітаю союзників, які надають додаткові сили для НАТО. Альянс продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів для захисту та захисту всіх союзників, у тому числі шляхом посилення східної частини Альянсу", – заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Коротко про загрозу нападу Росії на Україну

  • Про стягування російських військ американська преса написала першою. Це трапилось ще у жовтні 2021 року. Тільки згодом це підтвердила українська розвідка. 
  • Там заявили, що Кремль може спробувати напасти у січні – лютому 2022 року. 
  • 19 січня ЗМІ повідомили, що Кремль майже завершує стягнення військ до кордонів з Україною. На той час мовилось орієнтовно про 127 тисяч російських військових.
  • Володимир Зеленський 21 січня у інтерв'ю Washington Post припустив, що Росія може спробувати окупувати деякі українські міста під приводом "захисту російськомовного населення". Наприклад, Харків.
  • Згодом речник президента Сергій Никифоров пояснив, що Зеленський мав на увазі "гіпотетичний сценарій" розвитку подій.

Троянський кінь Кремля: як Росія може у всіх під носом розмістити ядерні ракети – дивіться відео

 

Автор: Діана Квасневська