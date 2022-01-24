НАТО відправляє винищувачі і кораблі у Східну Європу

НАТО висилає винищувачі і кораблі у Східну Європу. Відповідне рішення ухвалили через дії Кремля біля кордонів з Україною.

Таке повідомлення опублікували 24 січня. Зокрема мовиться про збільшення кількості кораблів та винищувачів.

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НАТО посилює присутність у Східній Європі

Через загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО розширює свою військову присутність у Східній Європі.

Так, Данія направляє у Балтійське море фрегат і перекидає 4 винищувачі F-16 у Литву для патрулювання повітряного простору,

– мовиться у повідомленні.

Окрім того, відомі дії інших країн НАТО. Зокрема:

Іспанія відправляє кораблі для приєднання до військово-морських сил Альянсу та розглядає можливість відправлення винищувачів до Болгарії;

Франція висловила готовність надіслати до Румунії контингент військ під командуванням НАТО;

Нідерланди направлять два винищувачі F-35 у Болгарію;

корабель нідерландських Військово‑Морських сил та кілька наземних підрозділів приєднаються до сил оперативного реагування НАТО.

Ба більше, у НАТО підтвердили, що Штати розглядають можливість збільшення своєї військової присутності у східній частині Альянсу.

"Я вітаю союзників, які надають додаткові сили для НАТО. Альянс продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів для захисту та захисту всіх союзників, у тому числі шляхом посилення східної частини Альянсу", – заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.

Коротко про загрозу нападу Росії на Україну

Про стягування російських військ американська преса написала першою. Це трапилось ще у жовтні 2021 року. Тільки згодом це підтвердила українська розвідка.

Там заявили, що Кремль може спробувати напасти у січні – лютому 2022 року.

19 січня ЗМІ повідомили, що Кремль майже завершує стягнення військ до кордонів з Україною. На той час мовилось орієнтовно про 127 тисяч російських військових.

Володимир Зеленський 21 січня у інтерв'ю Washington Post припустив, що Росія може спробувати окупувати деякі українські міста під приводом "захисту російськомовного населення". Наприклад, Харків.

Згодом речник президента Сергій Никифоров пояснив, що Зеленський мав на увазі "гіпотетичний сценарій" розвитку подій.

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