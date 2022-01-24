НАТО відправляє винищувачі і кораблі у Східну Європу
Джерело:НАТО
НАТО висилає винищувачі і кораблі у Східну Європу. Відповідне рішення ухвалили через дії Кремля біля кордонів з Україною.
Таке повідомлення опублікували 24 січня. Зокрема мовиться про збільшення кількості кораблів та винищувачів.
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НАТО посилює присутність у Східній Європі
Через загрозу повномасштабного вторгнення Росії в Україну НАТО розширює свою військову присутність у Східній Європі.
Так, Данія направляє у Балтійське море фрегат і перекидає 4 винищувачі F-16 у Литву для патрулювання повітряного простору,
– мовиться у повідомленні.
Окрім того, відомі дії інших країн НАТО. Зокрема:
- Іспанія відправляє кораблі для приєднання до військово-морських сил Альянсу та розглядає можливість відправлення винищувачів до Болгарії;
- Франція висловила готовність надіслати до Румунії контингент військ під командуванням НАТО;
- Нідерланди направлять два винищувачі F-35 у Болгарію;
- корабель нідерландських Військово‑Морських сил та кілька наземних підрозділів приєднаються до сил оперативного реагування НАТО.
Ба більше, у НАТО підтвердили, що Штати розглядають можливість збільшення своєї військової присутності у східній частині Альянсу.
"Я вітаю союзників, які надають додаткові сили для НАТО. Альянс продовжуватиме вживати всіх необхідних заходів для захисту та захисту всіх союзників, у тому числі шляхом посилення східної частини Альянсу", – заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Коротко про загрозу нападу Росії на Україну
- Про стягування російських військ американська преса написала першою. Це трапилось ще у жовтні 2021 року. Тільки згодом це підтвердила українська розвідка.
- Там заявили, що Кремль може спробувати напасти у січні – лютому 2022 року.
- 19 січня ЗМІ повідомили, що Кремль майже завершує стягнення військ до кордонів з Україною. На той час мовилось орієнтовно про 127 тисяч російських військових.
- Володимир Зеленський 21 січня у інтерв'ю Washington Post припустив, що Росія може спробувати окупувати деякі українські міста під приводом "захисту російськомовного населення". Наприклад, Харків.
- Згодом речник президента Сергій Никифоров пояснив, що Зеленський мав на увазі "гіпотетичний сценарій" розвитку подій.
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