Нацбанк Польщі порахував, скільки грошей перерахували українські заробітчани додому

Іноземці, які працюють у Польщі, у 2017 році здійснили переказів за кордон на суму 13 мільярдів злотих (понад 3,5 мільярдів доларів США).

Про це повідомляє TVN24Bis з посиланням на статистику Національного банку Польщі.

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Зазначається, що ця сума майже вдвічі перевищує показники минулого року. А перекази у Польщу за минулий рік склали 16,3 мільярдів злотих (більше 4,5 мільярдів доларів США).

Згідно зі статистикою Нацбанку Польщі, минулого року переважали перекази в Україну. В останньому кварталі минулого року вони склали 3,1 мільярди злотих (близько 900 мільйонів доларів США) і склали 90,5% від загальної суми переказів.

Нагадаємо, протягом 2016 року українці, що працюють у Польщі, перерахували до України 8 мільярдів злотих (2,22 мільярдів доларів США). Це становить майже 3% ВВП України.