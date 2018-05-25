Нацбанк України скасував реєстрацію WebMoney

Національний банк України скасував реєстрацію системи розрахунків WebMoney.UA. Усе тому, що держава ввела санкції проти платіжної організації.

Про це повідомляє прес-служба НБУ.

"Національний банк України скасував реєстрацію внутрішньодержавної системи розрахунків WebMoney.UA. Відповідне рішення прийнято у зв’язку із застосуванням персональних спеціальних обмежувальних заходів (санкцій) до платіжної організації внутрішньодержавної системи розрахунків WebMoney.UA (дочірнього підприємства "Фінансова компанія "ЕлМІ")", – мовиться у повідомленні.

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Зазначимо, що таке рішення в НБУ схвалили згідно з рішенням РНБО України від 2 травня 2018 року "Про застосування та скасування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)", введеним к дію Указом Президента України від 14 травня 2018 року № 126/2018.

Нагадаємо, що українська влада повністю заборонила електронні гаманці WebMoney строком на три роки.

Що таке WebMoney? Це система електронних розрахунків, заснована в 1998 році і належить WM Transfer Ltd. Технічна підтримка та розробка програмного забезпечення знаходиться в Росії. Однак, WebMoney не зареєстрована в Росії як система електронних платежів, оскільки, з юридичної точки зору, титульні знаки не є електронними грошима.