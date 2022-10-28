Нацгвардія показала, як знімала у звільненому Щуровому російський триколор: емоційне відео

Українські військові показали, як викинули російський прапор у деокупованому селі Щурове в Донецькій області. У населеному пункті прибирають залишки "русского міра".

Наші воїни зняли російський триколор і кинули його під ноги, адже це єдине місце, де він може бути в Україні.

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Російську ганчірку викинули бійці Дніпровської бригади імені генерал-майора Олександра Радієвського. Вони запевнили, що повністю відновлять кордони Донецької області.

У Щуровому зняли російський триколор: відео

Як звільнили Щурове

Українські військові зайшли у село 17 вересня. Тоді ж вони підняли у населеному пункті наш прапор. До речі, майже одночасно ЗСУ зайшли у Діброву.

Після окупації у Щуровому практично не залишилося людей. Повсюди – знищені будинки й паркани, а також залишки військової техніки.

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