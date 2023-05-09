Нацгвардієць з "Ігли" збив крилату ракету, яка летіла на Київ

Військовослужбовець Національної гвардії збив російську крилату ракету із з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" під час нічної атаки на столицю.

Зазначають, що під час повітряної тривоги розрахунок мобільної вогневої групи висунувся на свою позицію. Через деякий час ними було отримано інформацію про наближення повітряної цілі.

Дивіться також Є дві причини: чому Україна не може відразу збивати всі ракети, що заходять в повітряний простір

Гвардієць захопив ціль та здійснив пуск із ПЗРК "Ігла". У результаті чого вдалося збити ворожу крилату ракету Х-55,

– йдеться у повідомленні.



Ворожа ракета була націлена на столицю / Фото НГУ

Частини збитої ворожої ракети виявили на території населеного пункту в одному із районів області. Там є часткові руйнування цивільної інфраструктури.



Військовий збив крилату ракету, яка летіла на столицю / Фото НГУ

Ракета не забрала людських життів

"Але завдяки майстерній роботі мобільної вогневої групи Нацгвардії вдалося уникнути людських жертв і перетворити на металобрухт чергову російську крилату ракету", – додали в НГУ.



Ворожа ракета тепер металобрухт / Фото НГУ

Ворогв ніч проти 9 травня випустив по українських містах 25 крилатих ракет, із них – 23 збили українські військові. Дякуємо українським військовим за захист.