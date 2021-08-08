Нацгвардійці затримали на блокпосту проросійського бойовика

Національна гвардія затримала чоловіка за підозрою в причетності до проросійських збройних формувань. Загалом за цей тиждень гвардійці здійснили десятки тисяч перевірок осіб та транспортних засобів на блокпостах на виїзді із зони проведення ООС.

Загалом за підозрою у вчиненні кримінальних порушень затримали 7 осіб, які намагалися перетнути блокпост.

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Гвардійці перевірили декілька десятків тисяч осіб

Метою роботи Національної гвардії України на блокпостах є перешкоджання незаконному вивезенню в Україну зброї та наркотиків. Також одним із пріоритетних завдань є виявлення та затримання осіб, які порушили закон України.

За останній тиждень Нацгвардія перевірила на блокпостах близько 56 тисяч осіб та майже 33 тисячі транспортних засобів. Під час перевірок, окрім 7 підозрюваних у вчиненні злочинів, виявили ще 108 адміністративних правопорушень і склали відповідні протоколи.

Деталей про затримання російського бойовика у штабі ООС не повідомили.

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