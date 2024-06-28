Нацгвардійці збили Су-25 на Донеччині та показали відео
Джерело:Національна гвардія України
Бійці Національної гвардії України знищили ворожий штурмовий літак Су-25, який здійснював бойовий виліт. Це відбулось у Донецькій області.
31 бригада НГУ збила ворожий літак Су-25 у неділю, 23 червня, а згодом показала ефектне відео збиття.
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На Донеччині збили ворожий Су-25
За словами Нацгвардії, бійці виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт.
Зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31 бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно,
– йдеться у повідомленні НГУ.
Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито.
Українські сили регулярно збивають ворожі літаки на фронті. Зокрема, 13 травня бійці збили Су-25 в Донецькій області. Також тоді на сході було ліквідовано вертоліт Ка-52 "Алігатор", який є одним з найдорожчих засобів у російській армії.