Нацгвардійці збили Су-25 на Донеччині та показали відео

Бійці Національної гвардії України знищили ворожий штурмовий літак Су-25, який здійснював бойовий виліт. Це відбулось у Донецькій області.

31 бригада НГУ збила ворожий літак Су-25 у неділю, 23 червня, а згодом показала ефектне відео збиття.

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На Донеччині збили ворожий Су-25

За словами Нацгвардії, бійці виявили ворожий Су-25, відомий також під назвою "Грач", що здійснював бойовий виліт.

Зведений розрахунок переносного зенітно-ракетного комплексу (ПЗРК) "Ігла" 31 бригади Національної гвардії України діяв оперативно та професійно,

– йдеться у повідомленні НГУ.

Влучним пострілом штурмовик Су-25 було збито.

Літак Су-25 був створений в 70-х роках у СРСР для підтримки наземних військ. Згодом літак пройшов багато модифікацій і застосовувався у багатьох конфліктах, включаючи Афганістан, Чечню та Ірак. Су-25 залишається одним з найуспішніших штурмових літаків у світі, який використовують понад 30 країн.

Українські сили регулярно збивають ворожі літаки на фронті. Зокрема, 13 травня бійці збили Су-25 в Донецькій області. Також тоді на сході було ліквідовано вертоліт Ка-52 "Алігатор", який є одним з найдорожчих засобів у російській армії.