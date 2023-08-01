ДТП на блокпосту в Києві: чи мав водій перепустку на комендантську годину – що каже поліція

У Києві на блокпосту 25 липня під час комендантської години, близько о 00:05, збили нацгвардійців. Один військовослужбовець загинув від отриманих травм на місці, іншого – госпіталізували.

Журналісти 24 Каналу подали офіційний запит до ГУНП у місті Києві, аби дізнатися – як водій опинився на дорозі під час комендантської години. Адже аварія сталася, коли почали діяти обмеження на пересування.

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Чи мав водій перепустку

Наразі слідчі не розкривають персональні дані та рід занять водія, який збив нацгвардійців у Києві. Відомо лише те, що наїзд вчинив 23-річний чоловік. Чи мав він перепустку на пересування під час дії комендантської години, у правоохоронних органах не повідомляють, адже це – таємниця досудового розслідування.

Запитувані відомості містять таємницю досудового розслідування,

– наголосили в ГУНП у місті Києві.

Правоохоронці заявили, що водій на момент скоєння наїзду не був у стані алкогольного сп'яніння – "Драгер" нічого не виявив. Чоловіка також перевірять на сліди вживання наркотичних засобів, проте результати експертиз не оприлюднювали.

Нині 23-річний водій перебуває під вартою. Шевченківський суд Києва 26 липня обрав затриманому запобіжний захід – тримання під вартою без можливості внесення застави.

Нацгвардійців збили на блокпосту в Києві: що відомо