Націоналізація 10 кораблів Росії та "полювання" на армію окупантів: відеодайджест 48 дня війни

13 квітня 2022 , 06:43
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Джерело:

Міноборони

Українські військові продовжують героїчно боронити рідну країну від російських загарбників. У Міністерстві оборони підсумували, яким був 48-й день війни. Дивіться свіжий відеодайджест.

Попередня доба, 12 квітня, запам'яталася нам протестами українців проти російської агресії в Італії та націоналізацією 10 кораблів країни-агресорки, щоб зміцнити ЗСУ.

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Також у дайджесті від Міноборони повідомили, що:

  • окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в Хмельницькій області;
  • українські військові відбили 6 атак окупантів в Луганській і Донецькій областях;
  • холодноярівці показали результати "полювання" на "другу армію світу";
  • січеславські десантники "відмінусували" цілий підрозділ противника;
  • бійці ЗСУ знищують живу силу та техніку ворога;
  • українські військові відбили атаку російських диверсантів, які видавали себе за евакуйованих цивільних;
  • операція з оборони Києва була успішною, але про безпеку в столиці говорити зарано;
  • родичі окупантів очікують рідних не з перемогою, а з награбованим.

48 день війни: дивіться відеодайджест 18+

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Автор: Назарій Лазур