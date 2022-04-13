Націоналізація 10 кораблів Росії та "полювання" на армію окупантів: відеодайджест 48 дня війни

Українські військові продовжують героїчно боронити рідну країну від російських загарбників. У Міністерстві оборони підсумували, яким був 48-й день війни. Дивіться свіжий відеодайджест.

Попередня доба, 12 квітня, запам'яталася нам протестами українців проти російської агресії в Італії та націоналізацією 10 кораблів країни-агресорки, щоб зміцнити ЗСУ.

Читайте також 19 600 ліквідованих окупантів та повно знищеної техніки: свіжі втрати Росії у війні

Також у дайджесті від Міноборони повідомили, що:

окупанти завдали ракетного удару по інфраструктурному об'єкту в Хмельницькій області;

українські військові відбили 6 атак окупантів в Луганській і Донецькій областях;

холодноярівці показали результати "полювання" на "другу армію світу";

січеславські десантники "відмінусували" цілий підрозділ противника;

бійці ЗСУ знищують живу силу та техніку ворога;

українські військові відбили атаку російських диверсантів, які видавали себе за евакуйованих цивільних;

операція з оборони Києва була успішною, але про безпеку в столиці говорити зарано;

родичі окупантів очікують рідних не з перемогою, а з награбованим.

48 день війни: дивіться відеодайджест 18+

Варте уваги – У мережі з'явився огляд російського безпілотника Орлан-10: дивіться відео