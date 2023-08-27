Націоналізація стратегічних об'єктів: Зеленський сказав, чи заберуть підприємства в олігархів

В епоху стрімкого накопичення капіталу частина підприємств дісталася олігархам. Деякі стратегічні енергооб'єкти повинні повернутися під контроль держави.

Про це президент Володимир Зеленський розповів в інтерв'ю Наталії Мосейчук, повідомляє 24 Канал.

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Президент прокоментував можливу націоналізацію підприємств

Зеленський зауважив, що підприємства потрібно повертати під контроль держави там, де це дозволяє закон. Особливо в умовах, коли Україні важливо забезпечити надійність енергетики взимку.

Деякі енергетичні об'єкти мають повернутися під контроль держави, щоб не було тих чи інших ризиків. Є підприємства, на які ми не можемо і зайти, і забезпечити їхню безпеку. Це абсолютно вимога воєнного часу,

– вважає український лідер.

За його словами, так само варто вчинити й з іншими стратегічними галузями.

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Президент розповів про виробництво зброї в Україні

Глава держави розповів, що Україна виготовляє таку кількість "Нептунів", "Стугн" та "Корсарів", яка навіть не у десятки разів більша, ніж до війни. Ці цифри – просто колосальні.

Вони постійно на фронті, їх схвалюють наші військові, хочеться ще більше, але ви не уявляєте, яку кількість ми будуємо,

– сказав президент.

За його словами, Україна почала виготовляти зброю зразка НАТО, якої не мало б бути на території нашої держави.

"У нас є вітчизняна артилерія 155 калібру на полі бою. У нас системне виробництво. Цього поки мало для фронту, але це в рази більше ніж було", – пояснив Зеленський.

Також Україна самостійно виготовляє дрони. Президент особисто перевіряє виробництво.