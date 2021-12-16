Національний спротив під час війни: Рада ухвалила зміни до законодавства

Верховна Рада 16 грудня ухвалила за основу законопроєкт про зміни до закону щодо національного спротиву. Вони стосуються підпорядкування органів влади під час спротиву.

Ініціативу підтримали 256 народних депутатів. Проти були 5, утрималися – 84, не голосували – 22.

До речі Рада підтримала кримінальну відповідальність за антисемітизм

Що передбачають зміни

Ініціатива урегульовує питання про повноваження Кабміну та військового командування з питань виконання правового режиму воєнного стану.

Також уточнює повноваження органів військового управління Збройних сил. Зокрема, Командування сил спеціальних операцій ЗСУ, яке є організатором руху опору.

Зміни стосуються і грошової винагороди особам, що проходять військову службу під час особливого періоду.

Визначає порядок та умови підпорядкування Нацгвардії під час уведення правового режиму воєнного стану.

Законопроєкт про національний спротив: що відомо

Верховна Рада ще у червні 2021 року ухвалила закон №5557 "Про основи національного спротиву". Ініціатива передбачає залучення широких верств населення до захисту своєї країни.

Що таке Національний опір? Це комплекс заходів, які організують та здійснюють для оборони України, залучаючи багато громадян. Головними в організації, підготовці, підтримці та виконанні завдань опору мають стати сили спеціальних операцій ЗСУ, а керівництво рухом опору здійснюватиме командувач СЗГ.

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