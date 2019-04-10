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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Відбулась чергова акція "Нацкорпусу" проти корупційного скандалу в "Укроборонпрому"

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      Акція проти учасників розкрадання в "Укроборонпромі".
      Акція проти учасників розкрадання в "Укроборонпромі".

      Сьогодні, 9 квітня о 17:00 в Києві пройшла акція проти учасників розкрадання в "Укроборонпромі".

      Акція пройшла під гучною назвою "Вдуй Свинарчукам" і була звернена особисто до Петра Порошенка.

      Про сьогоднішню акцію протесту в Києві стало відомо з прямої трансляції подій на Telegram-каналі політичної партії "Національний корпус".

      На початку акції колона мітингувальників пройшлася по вулиці Арсенальна, скандуючи: "Мародерів за ґрати! Свинарчуків за ґрати!". Далі, прихильники "Нацкорпусу" попрямували до будівель всіх правоохоронних структур та Адміністрації Президента.

      На питання журналістів щодо мети акції представники політичної партії "Національний корпус" відповіли, що з моменту початку корупційного скандалу в "Укроборонпромі", президент Петро Порошенко повністю проігнорував ситуацію і відмовився вживати рішучих заходів.

      Уже 1,5 місяця події активно висвітлюються в ЗМІ, за цей час було проведено близько 20 мітингів і мирних акцій, які, за словами "Нацкорпусу", були проігноровані.

      Активісти неодноразово вимагали від влади дати коментарі і покарати винних, відвідували агітаційні зустрічі Петра Порошенка в різних містах. Результатом такої поведінки стали систематичні побиття активістів, випадкових перехожих і тих, хто прийшов на зустріч до Порошенка мирних громадян.

      Варто відзначити, що лідер "Національного корпусу", позафракційний народний депутат Андрій Білецький коментував акції протесту в ефірі одного з ток-шоу, де зазначив, що справа Свинарчуків-Гладковських, на його думку, це наслідок неправильної політики нині діючого президента.

      Нагадаємо, причиною нинішніх заворушень в суспільстві є результати журналістського розслідування, згідно з яким, нині звільнений заступник секретаря РНБО, а разом з тим - бізнес-партнер і близький друг чинного Президента Олег Гладковський був організатором корупційної схеми в "Укроборонпромі".

      Журналісти з'ясували, що разом з сином Ігорем він створив фіктивні фірми, які купували контрабандні запчастини для військової техніки в РФ, а потім завищували вартість і перепродували їх українському оборонпрому. Відомо, що до незаконних оборудок також причетні глава держконцерну "Укроборонпром" П. Букін, В. Жуков, А. Рогоза, керівництво ДК "Укроборонпрому", а також директори державних військових підприємств.

      За даними журналістів, за кілька років злочинна група змогла отримати від заводів "Укроборонпрому" близько 250 мільйонів гривень. Втім, незалежні експерти і самі журналісти визнають, що реальна цифра в кілька разів перевищує вищевказану.

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      Теги: Новини політики Петро Порошенко Укроборонпром Національний корпус Протести Новини Києва
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