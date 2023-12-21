У Нацполіції почали розслідування щодо очільника поліції Київщини Анатолія Щадила, – ЗМІ

Національна поліція почала службове розслідування щодо очільника поліції Київщини Анатолія Щадила. В рамках нього слідчі мають з'ясувати всі обставини щодо люстрації.

Про це повідомила речниця Національної поліції України Олена Бережна. До слова, службове розслідування почали після публікації журналістів.

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Керівник призначив з цього приводу службове розслідування, будуть з'ясовані всі обставини щодо люстрації,

– повідомили у пресслужбі Нацполіції.

Чому у поліції почали розслідування

Днями журналісти hromadske опублікували розслідування щодо голови поліції Київської області Анатолія Щадила. У ньому мовилося, що правоохоронець підпадав під люстрацію і мав бути звільнений ще у 2014 році, але продовжив працювати у поліції. До жовтня 2024 року Щадило не мав прав обіймати посади у правоохоронних органах.

Окрім того, журналісти також виявили багатомільйонні статки у Щадила. Так, його сім'я має у власності чотири квартири, кілька земельних ділянок, човни й навіть яхту.

Що відомо про Анатолія Щадила Анатолій Щадило став начальником Головного управління Національної поліції в Київській області у вересні 2023 року. Він змінив на посаді Андрія Нєбитова, який 11 вересня став заступником голови Національної поліції України. Щадило – генерал поліції третього рангу. Цікаво, що на офіційному сайті Нацполіції немає біографічних даних про нього. У hromadske також повідомляли, що до 2014 року Щадило працював у поліції Волинської області.

До слова, у коментарі журналістам Щадило заявив, що, можливо, не потрапив під люстрацію, оскільки підтримував Революцію Гідності.

Я ж не розв'язую ці питання — включати мене в люстрацію чи не включати. Ми підтримували Революцію Гідності, тому, напевно, й не потрапили,

– заявив Щадило.