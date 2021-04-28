Ще один науковець спалив свій диплом у знак протесту проти Киви: відео

Черкащанин Іван Подолян демонстративно спалив свій диплом кандидата економічних наук. Відео він опублікував у своїх соціальних мережах.

Науковець зробив такий вчинок у знак протесту. Зокрема через отримання наукового ступеня депутатом від "Опозиційної платформи – За життя" Іллею Кивою.

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За словами Подоляна, він не має бажання перебувати в одному ряду з "тотемною твариною ОПЗЖ".

Мені огидно залишатися, навіть формально, частиною спільноти, яка остаточно збезчестила себе, демонстративно відмовившись тримати стандарти якості, без яких наука втрачає сенс,

– написав науковець.

Він прокоментував свій вчинок. Подолян відзначив, що хочеться вірити, що такий край, до якого ми дійдемо і не перейдемо.

Іван Подолян спалив свій диплом у знак протесту: дивіться відео з фейсбуку науковця

Що відомо про захист Киви

Ілля Кива захистив свою кандидатську дисертацію 26 квітня 2021 року.

Політик на захисті уникав відповіді на запитання від членів комісії.

Ексміністерка освіти і науки Ганна Новосад зауважила, що відповідний ступінь ще має затвердити Атестаційна комісія МОН.

Заступник очільника МОН Андрій Вітренко наголосив, що формально немає претензій до дисертації Киви.

Громадська рада при міністерстві попросила його перевірити інформацію щодо порушення відкритості під час захисту.