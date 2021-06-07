Про це в коментарі 24 каналу розповіла співробітниця Українського наукового центру екології моря Юлія Іванчикова. Також вона є аспіранткою Інституту Зоології та кетологинею (вивчає китоподібних).

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Чому напад на дитину в Одесі цілком очікуваний

За словами науковиці, це далеко не перше відео агресивних дій з боку дельфінів стосовно людини. Однак цілком ймовірно, що воно перше в Україні.

У мережі чимало кадрів, із такими "нападами" на людей. Зокрема, дельфіни нерідко вихоплюють їжу з рук дітей, які сидять у перших рядах під час виступів, лякаючи цим тварин. Також ці ссавці хапають зубами за руки тренерів у дельфінаріях і намагаються затягнути під воду.

Інколи вони можуть вдарити людей хвостовим плавцем. Слід зазначити, що це велика двометрова тварина. Її вага в середньому – приблизно 200 кілограмів. Тому навіть від одного такого удару можна отримати суттєві травми.

Юлія Іванчикова вважає, що такий випадок колись мав статися, як статистична закономірність. Оскільки дельфінарії, їх контактні програми та дельфінотерапії в Україні дуже популярні.



Кетологиня Юлія Іванчикова / Фото з фейсбуку Julia Ivanchikova

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Експертка каже, що з цього відео не зрозуміло, чи був цей випадок проявом направленої агресії дельфіна. Він міг випадково переплутати долоню дитини з рибою, бо вона рухалася так, наче давала йому щось.

Тому, швидше за все, це лише нещасний випадок. Однак все закінчилося не надто трагічно, оскільки малюк не втратив руку й не отримав справді важких ушкоджень.

Я не бачу нічого нелогічного в поведінці тварини. А ось поведінку батьків, які піддають ризику власних дітей та заохочують систему насильства під назвою "дельфінарій" – мені зрозуміти важко,

– сказала Юлія Іванчикова.

Чому в нас помилкове ставлення до дельфінів

За словами кетологині, люди часто забувають, що дельфіни – не лише великі, красиві, харизматичні та сильні тварини. Передусім вони є хижаками, тобто дикими звірами з повною пащею зубів.

Вони можуть поводитись агресивно, а, головне – відреагувати так на незрозумілий чинник. Такі дії закладені в їхніх інстинктах.

Саме через це людей закликають не наближатися до дельфінів. Варто розуміти, що це поширюється, не лише на тварин у дикій природі, а й тих, які перебувають у неволі.

Також науковиця наголосила, що на відміну від свійських тварин, дельфіни не жили в щільній комунікації з людиною тривалий час. Тому їх можливу поведінку варто порівнювати поведінкою диких вовків, тигрів чи ведмедів у неволі.

Чомусь, у батьків не виникає бажання дозволити дитині гратися з дорослим тигром в клітці, чи "лікуватися" торкаючись шовковистої шерстки ведмедя. В дельфінотерапію люди досі вірять, хоча жодних наукових доказів того, що вона працює – досі немає.

– додала співробітниця Українського наукового центру екології моря.

За її словами, недовге підвищення активності дітей після таких процедур вчені вважають наслідками короткотривалого стресу від незвичного середовища. З іншого боку, є підтверджені випадки довготривалого покращення стану дітей після іпотерапії (лікувальна взаємодія з кіньми).

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