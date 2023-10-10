В Україні зафіксували сильно помірний землетрус: науковці показали мапу поштовхів
Джерело:Головний центр спеціального контролю
Ввечері 9 жовтня у західних регіонах України зафіксували землетрус. Джерело землетрусу було на території Словаччини.
Землетрус у Словаччині стався за 60 кілометрів від кордону України, на глибіні 10 кілометрів. За класифікацією цей землетрус відноситься до сильно помірних.
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Магнітуда землетрусу була 5,4
За шкалою Ріхтера магнітуда землетрусу на території Словаччини склала 5,4. У Закарпатській області фіксували землетрус магнітудою 4,5, коли у Львівській області – 5.
Мапа землетрусу в Словаччині / Фото Головний центр спеціального контролю
Чи загрожує такий землетрус людям
Як повідомили у Головному центрі спеціального контролю, такий землетрус не становить загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури.
Повідомляється, що землетрус відчувався у населених пунктах на території України багатьма людьми.
Землетрус такою магнітудою характеризується тремтінням вікон, дверей, посуду, скрипінням підлоги і стін. Предмети, які висять, легко розхитуються, рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний.
На Закарпатті кілька разів фіксували землетрус
- Протягом вересня 2023 року у Закарпатській області щонайменше двічі фіксували підземні поштовхи.
- 14 вересня було зареєстровано землетрус магнітудою 2,0. Епіцентр землетрусу був за 6 кілометрів на схід від міста Виноградів, на глибині 5 кілометрів. За класифікацією землетрусів відноситься до невідчутних.
- Ще один землетрус у Закарпатській області зафіксували 23 вересня з тією ж магнітудою 2,0. Цього разу епіцентр землетрусу був у Свалявському районі на глибині 2 кілометри.
- Також слід додати, що 10 серпня було зафіксовано землетрус магнітудою 2,2 за 23 кілометри на схід від Ужгорода, на глибині 3 кілометри.