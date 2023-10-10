В Україні зафіксували сильно помірний землетрус: науковці показали мапу поштовхів

Ввечері 9 жовтня у західних регіонах України зафіксували землетрус. Джерело землетрусу було на території Словаччини.

Землетрус у Словаччині стався за 60 кілометрів від кордону України, на глибіні 10 кілометрів. За класифікацією цей землетрус відноситься до сильно помірних.

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Магнітуда землетрусу була 5,4

За шкалою Ріхтера магнітуда землетрусу на території Словаччини склала 5,4. У Закарпатській області фіксували землетрус магнітудою 4,5, коли у Львівській області – 5.



Мапа землетрусу в Словаччині / Фото Головний центр спеціального контролю

Чи загрожує такий землетрус людям

Як повідомили у Головному центрі спеціального контролю, такий землетрус не становить загрози для населення та об'єктів критичної інфраструктури.

Повідомляється, що землетрус відчувався у населених пунктах на території України багатьма людьми.

Землетрус такою магнітудою характеризується тремтінням вікон, дверей, посуду, скрипінням підлоги і стін. Предмети, які висять, легко розхитуються, рідина у відкритих ринках злегка коливається. У автомобілях, які стоять на місці, поштовх помітний.

На Закарпатті кілька разів фіксували землетрус