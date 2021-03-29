"Портфоліо поганого хлопця": Навальний отримав 6 доган за 2 тижні в колонії

Російський опозиціонер Олексій Навальний перебуває у виправній колонії номер 2 у Володимирській області. Лише за 2 тижні йому дали аж 6 доган.

Навальний пише, що догани виносить дисциплінарна комісія, яка складається з 7 осіб. До того ж за 2 догани можна потрапити в ШІЗО (штрафний ізолятор – 24 канал).

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За словами Навального, на розгляді вже перебувають 20 рапортів. У дописі він їх називає своїм "портфоліо поганого хлопця". У нього входить:

6 доган за 2 тижні в "Покрові";

4 догани за 2 тижні в СІЗО "Кольчугіно";

також його визнали схильним до втечі в "Кремлівському централі".

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Серед підстав для рапортів, були і такі, як:

встав з ліжка на 10 хвилин раніше команди "підйом";

відмовився виходити на зарядку, сказавши начальнику загону: "Ходімо краще кави поп'ємо";

відмовився дивитися відеолекцію, назвавши її ідіотською;

на зустрічі з адвокатами був у футболці ("і це не жарт", – написав опозиціонер).

Чекаю догани з формулюванням широко посміхався, хоча за розпорядком дня був час страждати,

– йдеться у дописі на сторінці Навального.

Ув'язнення Навального: коротко