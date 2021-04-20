Зробили крапельницю з глюкозою: Навальний перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні

Опозиційний політик Олексій Навальний наразі перебуває в одиночній камері туберкульозної лікарні. Вона розташована в колонії № 3 Володимирської області Росії.

Опозиціонеру поставили крапельницю із глюкозою. Про це заявив його адвокат Вадим Кобзев.

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Адвокат Навального розповів про стан його здоров'я

За його словами, Навального госпіталізували в неділю, 18 квітня. Все "лікування", що отримує політв'язень, який голодує – крапельниця з глюкозою:

першу – поставили з четвертого разу;

другу змогли зробити з шостої спроби.

Тепер ув'язнений політик має руки в подряпинах і в синцях.

На цьому "лікувальні процедури" Федеральної служби виконання покарань закінчилися. Більше нічого не було, і не вірте жодному їхньому слову,

– заявив Кобзев.

Новий допис в інстаграмі опозиціонера

В інстаграмі російського опозиціонера з'явився новий допис, в ньому він описав свій стан: "Ходить, похитуючись, скелет по камері. Мною зараз справді можна лякати дітей, які відмовляються їсти".

В пості він розповів, що на вихідні він дуже погано себе почував. Після того його госпіталізували в тюремну лікарню.

Що відомо про стан здоров'я Навального