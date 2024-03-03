Це дикий страх Путіна: що показало прощання росіян із Навальним

У Росії 1 березня поховали Олексія Навального. Те, як відбувалося поховання свідчить про те, що кремлівський режим навіть після смерті боїться Навального.

Зокрема, саме поховання проводилося поспіхом, а росіян, які прийшли попрощатися з Навальним намагалися не пускати на цвинтар. Про це 24 Каналу розповіла російська опозиціонерка, політична аналітикиня Ольга Курносова.

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Що показав похорон Навального

"Це все складало враження дикого страху, тобто Путін боїться навіть мертвого Навального", – зазначила російська опозиціонерка.

Попри всі залякування та заходи поліцейських, десятки тисяч людей прийшли на похорон Олексія Навального. За словами Курносової, для Росії це велика кількість. Росіяни скандували "ні війні", "Росія буде вільною" тощо. Отже, росіяни, які прийшли попрощатися з Навальним були політично ангажованими.

Похорон Навального: коротко

У Москві 1 березня попрощалися з Олексієм Навальним. Біля церкви, де відспівували російського опозиціонера, зібралося чимало людей. Водночас там були присутні силовики, а на дахах – снайпери. Також присутні повідомляли, що біля храму були проблеми з інтернетом.

У Кремлі дуже боялися масових заворушень під час похорону, але цього не сталося. Проте там таки зібралося багато росіян, які скандували: "Навальний!", "Українці – хороші люди", "Ні війні", "Путін – убивця" тощо.

Водночас дружина та донька Навального на похороні не з'явилися, оскільки перебувають за кордоном. Вони попрощалися із ним вони у соціальних мережах.