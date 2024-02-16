"Путін – х**ло", а "Кремль – спалити": що скандують росіяни на мітингах за кордоном
Після повідомлення про смерть Алєксєя Навального російські емігранти влаштували мітинги по всьому світу: від Риги до Берліна лунають гасла проти Путіна. Водночас українці у мережі справедливо критикують росіян.
У п'ятницю, 16 лютого, стало відомо про смерть російського опозиціонера Навального у виправній колонії. У цьому матеріалі 24 Канал з посиланням на росЗМІ та телеграм-канали пише про акції, на які виходять росіяни в різних кутках планети.
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Протести російських емігрантів
Мітинги на знак протесту проти Кремля та пам'яті Навального відбуваються у багатьох містах світу. Від Єревану до Парижа росіяни виходять на вулиці, висловлюючи своє обурення та вимагаючи справедливості.
Учасники акцій тримають плакати з написами та скандують:
- "Путин вбивця";
- "Не забудемо, не пробачимо";
- "Вбитий за свободу";
- "Навальний";
- "Путін – х**ло";
- "Спалити Кремль".
Росіяни за кордоном вшановують пам'ять Навального / Фото з телеграм-каналів
Як пишуть ЗМІ, у Батумі зібралося близько 300 осіб, а в Ризі – сотні людей несуть квіти до меморіалів. У Тбілісі та інших містах також відбуваються масові збори на знак солідарності.Зверніть увагу! У Росії також зафіксовано акції та покладання квітів до меморіалів, однак ці заходи не є масовими. Важливо, що Кремль активізував силовиків – вони напоготові. Крім того, відомо про перших затриманих у Москві, Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, Мурманську та інших містах.
Справедлива позиція українців
В українській мережі можна знайти чимало дописів та коментарів, у яких люди критикують російську опозицію та ситуацію навколо мітингів проти кремлівського режиму.
Далі, власне, те, що не подобається українцям.
- Навальний не мав чіткої позиції щодо Криму, хоча півострів згідно з міжнародним правом є українським. Він також з насмішкою висловлювався щодо нашої мови та підтримував РПЦ в Україні, яка відкрито працює на Кремль.
- Росіяни активно протестують за кордоном, невідомо до кого адресуючи свій гнів. У той час в їхній рідній країні масових протестів та заворушень немає. Тому, очевидно, потрібного результату від їхніх акцій не буде.
- Російські емігранти, вшановуючи пам'ять Навального, виступають проти Путіна. Однак здебільшого забувають згадувати, що, окрім одного опозиціонера, президент Росії вбив тисячі українців. Справедливо, якби ці два меседжі завжди звучали разом.
У соціальних мережах можна чимало мемів від українців, які висміюють Навального. Ці жарти є обґрунтованою реакцією на те, що неправильно робить та що забуває робити російська ліберальна спільнота. Назвати їх проявом "відсутності людяності" є, вочевидь, несправедливим.
Коротко про смерть Навального
- Алєксєй Навальний, російський опозиціонер, помер 16 лютого 2024 року в виправній колонії №3. Про це першою повідомила Федеральна служба виконання покарань.
- Політика Навального знайшли без свідомості після прогулянки, і, попри реанімаційні заходи, лікарі констатували його смерть. Причини зупинки серця наразі встановлюють. Лікарі не вірять "офіційній версії".
- Водночас речник президента Путіна, Дмітрій Пєсков заявив, що Федеральна служба виконання покарань проводить перевірки. Слідчий комітет розпочав процесуальну перевірку.
- Юлія Навальна, дружина політика, виступила на Мюнхенській конференції. Вона висловлюючи сумніви щодо інформації від російських державних джерел. Також закликала до покарання винних.
- Президент України Володимир Зеленський під час візиту до Німеччини звинуватив Путіна у вбивстві Навального, називаючи його смерть частиною більшої трагедії, яку він пов'язує з діями російського президента.