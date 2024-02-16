"Путін – х**ло", а "Кремль – спалити": що скандують росіяни на мітингах за кордоном

Після повідомлення про смерть Алєксєя Навального російські емігранти влаштували мітинги по всьому світу: від Риги до Берліна лунають гасла проти Путіна. Водночас українці у мережі справедливо критикують росіян.

У п'ятницю, 16 лютого, стало відомо про смерть російського опозиціонера Навального у виправній колонії. У цьому матеріалі 24 Канал з посиланням на росЗМІ та телеграм-канали пише про акції, на які виходять росіяни в різних кутках планети.

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Протести російських емігрантів

Мітинги на знак протесту проти Кремля та пам'яті Навального відбуваються у багатьох містах світу. Від Єревану до Парижа росіяни виходять на вулиці, висловлюючи своє обурення та вимагаючи справедливості.

Учасники акцій тримають плакати з написами та скандують:

"Путин вбивця";

"Не забудемо, не пробачимо";

"Вбитий за свободу";

"Навальний";

"Путін – х**ло";

"Спалити Кремль".

Росіяни за кордоном вшановують пам'ять Навального / Фото з телеграм-каналів

Як пишуть ЗМІ, у Батумі зібралося близько 300 осіб, а в Ризі – сотні людей несуть квіти до меморіалів. У Тбілісі та інших містах також відбуваються масові збори на знак солідарності.

Справедлива позиція українців

У Росії також зафіксовано акції та покладання квітів до меморіалів, однак ці заходи не є масовими. Важливо, що Кремль активізував силовиків – вони напоготові. Крім того, відомо про перших затриманих у Москві, Санкт-Петербурзі, Ростові-на-Дону, Мурманську та інших містах.

В українській мережі можна знайти чимало дописів та коментарів, у яких люди критикують російську опозицію та ситуацію навколо мітингів проти кремлівського режиму.

Далі, власне, те, що не подобається українцям.

Навальний не мав чіткої позиції щодо Криму, хоча півострів згідно з міжнародним правом є українським. Він також з насмішкою висловлювався щодо нашої мови та підтримував РПЦ в Україні, яка відкрито працює на Кремль.

Росіяни активно протестують за кордоном, невідомо до кого адресуючи свій гнів. У той час в їхній рідній країні масових протестів та заворушень немає. Тому, очевидно, потрібного результату від їхніх акцій не буде.

Російські емігранти, вшановуючи пам'ять Навального, виступають проти Путіна. Однак здебільшого забувають згадувати, що, окрім одного опозиціонера, президент Росії вбив тисячі українців. Справедливо, якби ці два меседжі завжди звучали разом.

У соціальних мережах можна чимало мемів від українців, які висміюють Навального. Ці жарти є обґрунтованою реакцією на те, що неправильно робить та що забуває робити російська ліберальна спільнота. Назвати їх проявом "відсутності людяності" є, вочевидь, несправедливим.

Коротко про смерть Навального