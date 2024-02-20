"Навальний шкодував про це": яку фатальну помилку допустив російський опозиціонер

У колонії за полярним колом 16 лютого помер Олексій Навальний. Пропагандистські ЗМІ написали, що йому нібито стало погано після прогулянки, але тіло "опозиціонера" рідним досі не віддали.

Навальний був сміливою людиною, адже після отруєння не побоявся знову повернутися в Росію. Про це 24 Каналу розповів ведучий каналу Ходорковський LIVE Сергій Асланян, додавши, що таке рішення обернулося для нього трагедією.

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Про яку помилку шкодував Навальний

Російський опозиціонер розумів, що після повернення з Німеччини його знову посадять в тюрму та спробують вбити. Але разом з тим пам'ятав, що попередні рази все складалося на його користь. Наприклад, попри судимість, він балотувався на посаду мера, брав участь у виборах.

Було зрозуміло, що всі звинувачення сфальсифіковані. У певний момент їх могли використати, але все-таки Навального намагалися не чіпати, бо розуміли наскільки це резонансна справа,

– розповів Сергій Асланян.

Вже у літаку, повертаючи в Росію після лікування, він говорив, що його не посадять, бо такого не може бути. Навальному було важко визначитись між двома варіантами розвитку події – не посадять, бо ще ні разу так не робили, або посадять і вб'ють, бо таким був наказ.

Згодом навіть говорилося про те, що суть провокації полягала в тому, щоб переконати Навального нібито він недоторканий і може приїжджати в Росію. Усвідомлюючи ризик, але маючи надію, що все-таки не посадять, Навальний прилетів,

– зауважив Асланян.

Він додав, що навіть міг бути провокатор з близького середовища Навального, який переконав політика в тому, що вірогідність, що його не посадять – значно вища.

"Це було помилкою. Навальний про це знав, картав себе і про це шкодував, але нікому не показував", – підкреслив Асланян.

Щобільше, якби він залишився у Німеччині, то зміг би згуртувати навколо себе опозицію тоді, коли почалася війна в Україні. Можливо, вдалося б розвинути протестний рух.

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