"Навальний шкодував про це": яку фатальну помилку допустив російський опозиціонер
У колонії за полярним колом 16 лютого помер Олексій Навальний. Пропагандистські ЗМІ написали, що йому нібито стало погано після прогулянки, але тіло "опозиціонера" рідним досі не віддали.
Навальний був сміливою людиною, адже після отруєння не побоявся знову повернутися в Росію. Про це 24 Каналу розповів ведучий каналу Ходорковський LIVE Сергій Асланян, додавши, що таке рішення обернулося для нього трагедією.
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Про яку помилку шкодував Навальний
Російський опозиціонер розумів, що після повернення з Німеччини його знову посадять в тюрму та спробують вбити. Але разом з тим пам'ятав, що попередні рази все складалося на його користь. Наприклад, попри судимість, він балотувався на посаду мера, брав участь у виборах.
Було зрозуміло, що всі звинувачення сфальсифіковані. У певний момент їх могли використати, але все-таки Навального намагалися не чіпати, бо розуміли наскільки це резонансна справа,
– розповів Сергій Асланян.
Вже у літаку, повертаючи в Росію після лікування, він говорив, що його не посадять, бо такого не може бути. Навальному було важко визначитись між двома варіантами розвитку події – не посадять, бо ще ні разу так не робили, або посадять і вб'ють, бо таким був наказ.
Згодом навіть говорилося про те, що суть провокації полягала в тому, щоб переконати Навального нібито він недоторканий і може приїжджати в Росію. Усвідомлюючи ризик, але маючи надію, що все-таки не посадять, Навальний прилетів,
– зауважив Асланян.
Він додав, що навіть міг бути провокатор з близького середовища Навального, який переконав політика в тому, що вірогідність, що його не посадять – значно вища.
"Це було помилкою. Навальний про це знав, картав себе і про це шкодував, але нікому не показував", – підкреслив Асланян.
Щобільше, якби він залишився у Німеччині, то зміг би згуртувати навколо себе опозицію тоді, коли почалася війна в Україні. Можливо, вдалося б розвинути протестний рух.
Смерть Навального: що відомо
- За повідомленням російських ЗМІ "опозиціонер" помер 16 лютого після прогулянки. Спершу йому стало погано, а тоді він знепритомнів. Реанімація та медики, які прибули на місце – не допомогли. Першою причиною смерті назвали відрив тромбу, а наступного дня сказали про "синдром раптової серцевої смерті". Лікар Навального піддав сумніву такий висновок.
- В'язні, які перебували у колонії разом з Навальним, мають свою версію подій. За словами одного підсудного, "опозиціонера" могли вбити раніше, адже ввечері 15 лютого у тюрмі була перевірка, шум, посилена охорона, приїжджали машини. Водночас 16 лютого все було спокійно. Медиків також ніхто не бачив.
- Повідомлялося, що Навального невдовзі мали обміняти. Про це писала західна преса та навіть запитував у Путіна пропагандист Такер Карлсон під час інтерв'ю. Росія нібито мала випустити "опозиціонера", а також американського журналіста Евана Гершковича. Натомість росіянам мали повернути Вадима Красікова – вбивцю, який засуджений до довічного ув'язнення та відбуває покарання в Німеччині.
- Рідним Навального не віддають його тіло. Спершу в колонії говорили про проведення "досліджень", тому тіло нібито мало бути у морзі в Салехарді. Коли матір з адвокатом прибули туди, з ними відмовились говорити, а згодом заявили, що тіла там немає.