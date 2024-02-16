Цинізм зашкалює: у Кремлі звинуватили США та ЄС у смерті Навального
Російська влада вперше публічно прокоментувала смерть Навального. Спікер російської Держдуми цинічно заявив, що смерть політика була вигідна Брюсселю та Вашингтону і навіть вигадав конкретних "винних".
Спікер Держдуми Росії Володін обурився у соціальних мережах, що у скоєнні злочину "політики та глави недружніх держав" звинувачують Росію. За його словами, причину смерті Навального встановлять судмедексперти та слідство.
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Хто вбив Навального
Володін заявив, що прізвища вбивць нібито "добре відомі" і видав чергову порцію парадоксальної маячні.
Усі вони, прізвища їх добре відомі: від генсека НАТО та керівництва США до Шольца, Сунака та Зеленського,
– зробив абсурдну заяву він.
Також Володін нафантазував, що Навальний помер через понад 19 тисяч санкцій від Заходу. Ще однією "причиною" нібито є ті, хто підтримує Україну у війні і хоче розірвати на шматки Росію та її економіку.
Саме їм, котрі приймали величезну кількість провальних рішень і чіплялися за свої посади, вигідна його смерть,
– стверджує Володін.
Що відомо про смерть Навального
- Вдень 16 лютого пропагандистські ЗМІ оприлюднили інформацію про смерть російського "опозиціонера" Олексія Навального. Росіяни повідомляють, що ймовірною причиною смерті є відірваний тромб.
- Федеральна служба виконання покарань Росії зазначила, що після "прогулянки" Олексій Навальний почував себе погано. Російський політв'язень нібито відразу втратив свідомість. За попередньою інформацією, на місце негайно прибули медики, була викликана швидка допомога.
- За словами Пєскова, Путіну вже повідомили про смерть Навального.
- Зеленський прокоментував смерть Навального кількома словами. Президент припустив, що це було убивство. За його словами, Навальний повторив долю інших тисячі закатованих і замучених Путіним.