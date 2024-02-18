Юлія Навальна може продовжити справу чоловіка: чому це може бути вигідно Заходу

Загибель Олексія Навального 16 лютого викликала бурхливу реакцію на Заході. Не виключено, що вона матиме неабиякий вплив на ставлення до Росії у світі.

Крім того, на Заході можуть бути зацікавлені у тому, аби політику свого чоловіка продовжила Юлія Навальна. Детальніше про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч із США, депутат від округу Рок у штаті Вісконсин Юрій Рашкін.

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Чи може Юлія Навальна продовжити справу чоловіка

На Мюнхенській конференції 16 лютого виступила дружина Олексія Навального – Юлія. Її виступ перед світовими лідерами широко висвітлювався у західній пресі.

Юлія Навальна може зіграти дуже важливу роль. У неї зараз є неймовірна можливість взяти цей вінець "мученика" Олексія Навального. Це хоч якась людина, яку американець може протипоставити Путіну. Якщо Заходу буде потрібно, щоб хтось від російської спільноти щось сказав, то є Юлія Навальна,

– висловив припущення Юрій Рашкін.

Зауважимо, що існують припущення, що Юлію Навальну могли б за принципом білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської зробити президентом. Однак це, звісно, лише гіпотези, у які поки складно повірити.

Вплив загибелі Навального на США

Крім того, смерть так званого російського опозиціонера Олексія Навального може серйозно вплинути на передвиборчу кампанію Дональда Трампа. Захід доволі жорстко відреагував на новину про смерть "головного конкурента Путіна". Тож, ймовірно, для команди Трампа це стане серйозною перепоною у спробах переконати американське суспільство у м'якшій позиції щодо Кремля.

Так, у виданні Politico пишуть, що Захід має стати жорсткішим до Путіна у зв'язку зі смертю Навального. Ба більше, світовим лідерам необхідно оголосити наперед відомі результати виборів у Росії нелегітимними.

Більшість демократів все знають, розуміють, що Путін – вбивця. Для частини Республіканської партії, особливо ті, хто підтримують Ніккі Гейлі, така стаття (Politico – 24 Канал) це, можливо, нагадування, мовляв, ми ж були проти Росії,

– зазначив Рашкін.

Водночас республіканці бояться визнати те, що своїми діями буквально допомагають Владіміру Путіну.

Як на смерть Навального відреагували у світі